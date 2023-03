Casimiro: "Hay que afrontar el partido como otra oportunidad"

El Betis Baloncesto visita este sábado al Gran Canaria, un "equipo que está jugando un gran baloncesto", con la necesidad de olvidar los últimos resultados y buscar una sorpresa con la que alentar el sueño de la permanencia.

Luis Casimiro, técnico verdiblanco,podría recuperar a alguno de los lesionados (Gerun y BJ Johson) para otra trascendental cita en su lucha por evitar el descenso. "Ha sido otra semana en la que hemos tenido de todo, en forma de contratiempos que nos han impedido entrenar con regularidad y con algunas incorporaciones también. Llegamos bien para afrontar el partido como un nuevo reto, una nueva oportunidad, porque sabemos que nos quedan pocas, independiente de cuál sea el rival y donde juguemos", indicó.

Por eso no echa cuentas ni mira más allá de esta cita. "Pensamos en el día a día. No podemos mirar cuánto queda, porque puede parecer que queda poco o bastante, dependiendo de cómo se mire. Y sin hacer cuentas, claro", destacó el entrenador bético.

Sobre el rival explicó: "El Gran Canaria es un conjunto muy sólido que está haciendo una gran temporada. En Eurocup ha sido primero de su grupo con mucha solvencia y en la ACB está jugando muy bien. Es un equipo muy profundo que tiene un gran muestrario de todo, con súper tiradores, un juego interior con unos jugadores que le dan mucha energía y vida tanto en defensa como en ataque con mucha energía; dos bases diferentes que se complementan, dos cuatros muy distintos también... Estamos hablando de un equipo que está jugando bien a baloncesto y llega con una gran confianza y que en su pista se hace aún más fuerte".

En la primera vuelta el cuadro sevillano se impuso por 88-82 en San Pablo, pero de poco sirve ese choque como referencia apenas tres meses después: "Éramos un equipo diferente. Ya teníamos problemas con la posición de cuatro. Fue un partido completo pero este encuentro no tiene nada que ver. Hemos cambiado mucho la plantilla y podemos tomarlo como referencia en algunos aspectos tácticos, pero poco más".

Por ello, la clave pasa por hacer un partido completo en muchos aspectos y durante muchos minutos. "Debemos hacer un buen trabajo a todos los niveles. Hay que hacer muchas cosas bien y no es suficiente con estar bien en el aspecto reboteador, en el defensivo o en el ofensivo. Debemos mirarnos a nosotros mismos, no cometer errores e intentar como queremos jugar, porque a veces nos cuesta. Hay que hacer un partido completo con la suma de varios jugadores haciéndolo muy bien", señaló Casimiro, que recuerda con cariño su etapa en el Gran Canaria: "Es una cancha en la que me siento muy querido. Conseguimos un título, llegar a la Euroliga, jugar finales. Fueron dos años muy buenos a nivel profesional y personal. Es especial volver".