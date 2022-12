Casimiro: "Hay que minimizar los malos momentos en los que el rival nos castiga"

El Betis Baloncesto recibe este sábado al Breogán (18:00) en un partido clave, a pesar de la contraprogramación desde la casa con la disputa del Betis-Inter amistoso en el Benito Villamarín a la misma hora, en el que el equipo sevillano busca hacer buena la mejora ofrecida en los últimos partidos con un triunfo revitalizador para sacar un poco la cabeza de la zona baja.

Luis Casimiro, técnico verdiblanco, mantendrá la duda del griego Tsalmpouris, que "ha vuelto a entrenarse con el grupo", aunque a menor ritmo, y su presencia ante el cuadro gallego dependerá de "las sensaciones y su evolución". "Hemos hecho un buen trabajo esta semana y, lo más importante, a nivel físico sin problemas", explicó el manchego, que si hace unas semanas insistía en la necesidad de fichar a un interior ahora, visto el tiempo pasar y que el club no se mueve ya no las tiene todas consigo: "No es una pregunta para mí. Bastante tengo con entrenar a los que están aquí. De cuantos más jugadores en todas las posiciones dispongamos, mejor".

En Murcia el Betis estuvo cerca de ganar, pero un mal segundo cuarto fue una losa demasiado grande. "Cada vez son menores esos lapsos. Hicimos un mal segundo cuarto en ataque, en el que no hicimos las cosas bien y nos castigaron con canastas m fáciles, pero luego reaccionamos casi llegando a ganar. Somos más sólidos y competitivos y tenemos que minimizar esos malos momentos, porque nos castigan mucho", indicó Casimiro, que espera que los suyos sigan "mejorando competitivamente".

También abordó el entrenador la situación de dos nombres propios, el primero el de un Rodions Kurucs que no está al nivel deseado ni esperado: "Me preocupa que cualquier jugador no está al nivel esperado, como él. Seguimos trabajando por mejorar su adaptación. Debe sumar a nivel de equipo y de esfuerzo, explotar sus condiciones físicas mejor y minimizar esos errores con balón en las manos". El otro nombre fue el de Hill, que parece que empieza a complementarse mejor con Evans, dos jugadores que necesitan mucho balón en sus manos: "Hill debía adaptarse a la ACB. No todos están para llegar y triunfar. Hay más complicidades con todos los compañeros y con Evans. Es cierto que son jugadores de un corte similar, pero tienen diferencias que hay que aprovechar en favor del grupo".

Sobre el rival, el Breogán, Casimiro destacó su "capacidad reboteadora y el bloque". "Más allá de Bamforth, que es quizás la figura individual, tienen un bloque muy bueno, sólido y que juega muy bien al baloncesto. Es uno de los mejores equipos en rebote ofensivo de la liga y eso les genera muchas segundas oportunidades. Es un conjuntado muy trabajado y sus interiores se hacen grandes y fuertes por dentro. El rebote será una de las claves del encuentro", añadió.