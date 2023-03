Casimiro: "Lo de esta temporada con las lesiones es increíble"

El Betis Baloncesto, con el impuso del triunfo obtenido en Lugo la semana pasada, vela armas ya para recibir este domingo al potente Baskonia (17:00), en un choque en el que Luis Casimiro perderá por lesión a BJ Johnson, "ahora que el equipo estaba reconstruido".

"Otra vez estamos con el grupo incompleto. Es increíble, porque no podemos estar con todos los jugadores disponibles más de un partido. Ahora teníamos un grupo de jugadores tras reconstruir el equipo y estaban cogiendo los roles. Sin BJ Johnson nos falta un alero que ahora estaba jugando muy bien, anotando con asiduidad y ayudaba mucho en el rebote. Será una lesión larga y es un importante hándicap. Es increíble lo que estamos viviendo a nivel de lesiones, así que esa alegría que podíamos tener por la victoria en Lugo se ve empañada", explicó el preparador verdiblanco, que añadió: "A principio de semana, además, varios jugadores han pasado procesos gripales y no hemos podrido entrenar como quisiéremos. No voy a sacar el pañuelo para ponerme a llorar, pero es la realidad. Así estamos y así afrontamos el partido contra Baskonia".

Ahora otra vez Casimiro tendrá que mover sus piezas para cubrir una ausencia que, según parece, no será cubierta con ningún nuevo fichaje, pese a que sería muy necesario en la carrera por el objetivo de la salvación: "Ya estamos acostumbrados a afrontar situaciones así desde que empezó la temporada. Otra vez tocará redoblar esfuerzos y que algunos jugadores tengan que actuar en otras posiciones... Al final a base de palos te acostumbras. Y ahora esto en una posición que estaba siendo estable. No queda otra más que seguir remando y reinventarnos, porque las dificultades van a ser máximas", indicó Casimiro.

Un rival peligroso

Poco hay que descubrir de un Baskonia que está siendo una de las sensaciones de la temporada, pese al patinazo en la Copa. "Vamos a enfrentarnos a uno de los mejores ataques de la liga y de Europa. Personalmente me gusta ver jugar a Baskonia, porque me divierte. Tenemos que hacer muy buen trabajo, porque nos enfrentamos al ataque más eficaz de la liga, al mejor porcentaje desde el triple... Es un reto que tenemos que asumir y saber que tenemos que hacer un buen partido en todos los sentidos, porque cuando no mete tanto también demuestra una gran capacidad reboteadora. Así que es el momento ideal para venir a ver baloncesto a San Pablo, porque necesitamos un gran ambiente y el apoyo de la afición", dijo el entrenador verdiblanco.

Casimiro no pone el foco en ningún rival, resaltando la importancia y necesidad de hacer un encuentro completo a todos los niveles: "Howard viene de dar 14 asistencias y está siendo uno de los más acertados desde el triple, pero hay que hacer un muy buen trabajo a todos los niveles, desde defender bien la línea de tres puntos a la pintura, porque es un conjunto que también te puede castigar por dentro con un juego interior potente. Todo pasa por la defensa. Por no dejarles tiros fáciles", resumió.

Por último, el preparador heliopolitano incidió en destacar el valor del colectivo por encima de individualidades: "A Montero hay que dejarlo tranquilo, que tiene sólo 19 años. La entrada de los últimos jugadores al equipo nos ha dado muchas cosas, no sólo Montero sino también Tyson Pérez, Maronka... Los minutos que hizo el otro día Eulis Báez fueron buenísimos, sobre todo a nivel defensivo en un momento en el que estábamos fuera del partido y nos volvimos a meter. Todos van sumando. Los triples de Bertans en momentos puntuales, la dirección de Pozas... Al final es el esfuerzo de todo el mundo. No hay que olvidar el trabajo de los dos cincos, que están jugando muy bien... El equipo está ahora muy bien y es una pena que se nos caiga ahora BJ. Pero hay que seguir en esta línea sabiendo que nuestra fuerza está en el equipo. Hemos dado un paso adelante a nivel de juego colectivos y eso nos está ayudando".