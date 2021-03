Joan Plaza: "Quiero que el equipo dé un salto de calidad para enlazar dos o tres victorias seguidas"

El entrenador del Coosur Real Betis, Joan Plaza, ha ofrecido una interesante rueda de prensa previa al partido ante el Joventut.

Línea de juego del Coosur

"Estamos bastante satisfechos del partido ante el Madrid. Hubo un momento que no aprovechamos nuestra capacidad de acercarnos más, pero en general nuestra línea es ascendiente".

Joventut, tres partidos en una semana

"Jugar tres partidos en una semana siempre es complicado. Joventut es un equipo bien armado, si es capaz de empatar eliminatoria se postula como posible campeón de la Eurocup. Tienen un buen fondo de armario, gente joven que a buen seguro jugarán bien el partido del domingo".

Resultados de los rivales directos

"Sólo me ocupo de las cosas que dependen de mí, lo que quiero es que el equipo dé ese salto de calidad que nos permita enlazar dos o tres victorias. Ellos compiten para el play off y nosotros para sobrevivir, y me gustaría que se notara esa diferencia en pista".

🔊 RUEDA DE PRENSA | Joan Plaza: "Lo que quiero es que el equipo dé ese salto de calidad que nos permita enlazar dos o tres victorias"➡ https://t.co/uIEZVYzdX7#CoosurBetis #LigaEndesa pic.twitter.com/20D22hsOg9 — Coosur Real Betis (@RealBetisBasket) March 26, 2021

Feldeine

"Hay veces que los jugadores transmiten una serie de sensaciones. No nos iba a dar ese salto de calidad y mejor curtir otros jugadores que los puedas necesitar más adelante".

Mejorar el rebote

"Me gustaría ser eficaz en el rebote ofensivo y defensivo y ahí hay que mejorar".

Un Joventut despistado

"Yo tenía dos o tres equipos finalistas de la Eurocup, y el finalista y el campeón juegan la Euroliga el año siguiente. Veía a Virtus, Unicaja, Unis Kazan... Hay un premio esperando, pero ellos tienen los pies en el suelo y para estar otra vez en Europa tienen que jugar el play off. Eso exige un nivel de esfuerzo grande para jugar esos tres partidos".