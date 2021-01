En el deporte profesional hay poca memoria. Menos aún cuando la economía manda, parece, ya que en el acto de conciliación por el despeido de Curro Segura no ha habido acuerdo y el técnico irá a juicio contra el Coosur Betis por reclamar lo que por contrato le pertenece.

Desde que el granadino cesara en su cargo a finales de noviembre, han llegado al club verdiblanco Jerome Randle y Jerome Jordan, además de un entrenador de caché como Joan Plaza. Sin embargo, como les ha pasado en el fútbol a jugadores como Francis y Kaptoum, rescindidos de forma unilateral, el club parece no estar dispuesto a pagar y prefiere ir a juicio, aun sabiendo que lo perderá, para retrasar el pago.

El acto de conciliación entre el Coosur Betis y Curro Segura acabó sin avenencia, sin acuerdo, de manera que habrá juicio, ya que el club no parece dispuesto a abonar al ya ex técnico lo que debía cobrar, ya que no existía cláusula alguna para prescindir de él o cortarlo gratuitamente en alguna situación determinada. Cabe destacar que nadie de la entiad verdiblanca se presentó el acto, acudiendo sólo un abogado con un poder firmado días antes.

Esta circunstancia se suma a otras como el pago de la prima del ascenso más tarde o la reducción del sueldo pactada la pasada campaña de un 15% si la competición no se reanudaba. Sí lo hizo, aunque sin el Betis, que votó a favor de una fase final en la que se quedaba fuera salvando el contrato televisivo y de sus patrocinadores, aunque la plantilla se quedó con la reducción del salario.

El Betis intentó regatear a Segura tras su despido acudiendo a la conciliación con una propuesta muy por debajo de lo que le pertenece al técnico, por lo que la situación con el preparador que devolvió al equipo a la ACB se resolverá en un juicio.