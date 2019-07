Esperando a Nacho Martín

El Coosur Real Betis Baloncesto confía en cerrar esta semana el fichaje de Nacho Martín, que ya tiene la oferta del club verdiblanco por delante tras acabar su contrato y despedirse del Básket Zaragoza, en el que militó las dos últimas temporadas.

El conjunto bético quiere zanjar el tema de los cupos de formación (sólo tiene a Pablo Almazán y Malmanis) y tras varios intentos que no cuajaron, el último el de un Tomás Bellas que renovó con el Fuenlabrada hasta 2021, se lanzó a por el veterano ala-pívot, que en Sevilla puede seguir poniendo picas en el mapa de España tras pasar, entre otras ciudades ACB por Granada, Zaragoza, Valladolid, Gran Canaria, Madrid (Estudiantes), Andorra y Manresa (LEB Oro).

He jugado 2 temporadas en @BasketZaragoza. Un ascenso en 2010 y unas Semis Acb en 2019. Me voy con la cabeza alta y el trabajo hecho 💪🏽. Si en el futuro me necesitáis para lo que sea ya sabéis donde encontrarme... 😏 #MartínGang pic.twitter.com/12JbltLik5