Cuando los fantasmas empezaban a sobrevolar San Pablo Feldeine destapó el tarro de las esencias para, primero con un arranque para enmarcar, y al final con un triple que daba la puntilla un peleón Gipuzkoa, sacudir la nerviosera con la que jugaba el Coosur Real Betis en un partido marcado en rojo para ganar a un rival directo por 74-62 (12 puntos que para el average son un regalo), con más sufrimiento de lo que dicta el marcador.

Porque el conjunto sevillano no supo antes cerrar un choque que pudo romper en varias ocasiones y que un ex bético como Dee, que tiene nivel de sobra para la ACB, aunque alguien no lo vio así (como Tunde) en su día, no permitió, si bien la importante baja de Echenique por dentro fue un lastre para el conjunto de Marcelo Nicola.

Toman aire el conjunto sevillano y su entrenador, Curro Segura. La corbata aprieta menos gracias a un triunfo trabajado que se llevó el más acertado en ataque de los dos, porque en defensa ambos estuvieron mal. Más nervios que concentración en los dos lados, como reflejan las 18 pérdidas verdiblancas, alguna extremadamente tonta, así como la multitud de errores en canastas cantadas de los locales a un metro del aro en esos tiros típicos con el brazo agarrotado que se lanzan con más miedo al error que seguridad en anotar.

Con tanto regalo inició el equipo vasco su última reacción del encuentro, después de entrar en el cuarto acto con 53-42 y que Harrow, que 24 horas antes era duda como Ouattara, que también jugó, le diese la máxima renta a los suyos con un triple: 56-42. Parecía hecho. Sólo lo parecía. Porque este Betis en el momento en el que no anota se desconecta. Baja el nivel defensivo, ése que le permitió en el tercer cuarto abrir brecha, y sin puntos ni defensa se convierte en un conjunto vulgar.

Apareció Dee, con el fusil cargado y quién sabe si alguna cuenta pendiente, para acercar a los suyos a golpe de triple, mientras a Feldeine parecía habérsele mojado la pólvora. El parcial de 2-13 obligó a Curro Segura a parar el choque cuando los visitantes ya estaban a tiro de canasta (58-55). Niang, por una vez, pudo levantarse bajo el aro tras una gran asistencia de Campbell, pero Dee no estaba dispuesto a que el choque quedase zanjado. Pero en el duelo de pistoleros a Feldeine le quedaba todavía una bala en la recámara y se sacó de la manga un triple definitivo (65-58) para darle la tranquilidad a un equipo que necesitaba ganar para quitarse de encima parte de la ansiedad con la que juega.

Sin contar el 7/10 en triples de Feldeine, el equipo sumó un pobre 3/16 en el perímetro

Y eso que todo parecía que podía ser más fácil de inicio, con el dominicano desatado en ataque, paliando las pérdidas de un ataque precipitado y algo anárquico por momentos. Al final, pelota al bueno y que él resuelva: 3/4 en triples y 11 puntos para Feldeine en los primeros 10 minutos y un 21-11 para coger confianza.

Sin embargo, el Betis no va sobrado de nada. Incapaz de aprovechar la ausencia por una indisposición de última hora de Echenique, el mejor jugador del GBC con 13 puntos de media que por dentro dejó un agujero en su equipo, el rosario de pérdidas de los verdibancos permitía a su rival agarrarse al encuentro con muy poco: los puntos de Dee y Magarity y una zona ante la que los de Curro Segura se volvieron atascar. Picaban en piedra los béticos, con pases horizontales a ocho metros de la canasta que se quedaban en nada.

Un parcial de 1-19 puso a los de Marcelo Nicola por delante, hasta que Feldeine apareció para cortar la racha y poner él solito de nuevo las cosas en su sitio para irse con 20 puntos al descanso y un 3/3 desde el triple en este segundo cuarto para dejar el choque camino de los vestuarios con 35-32. Excepcional el escolta con 6/7 desde más allá de la línea de los 6,75 metros: 6/7 del total de 7/15 de todo el equipo al descanso. El Betis sigue teniendo un grave problema en el triple, ya que pocas veces lanzan liberados sus tiradores.

La tercera falta del internacional dominicano lo llevó al banco pronto en la reanudación. Segura apostó por Spires y Niang en el cinco antes que por Ndoye, que aun jugando 12 minutos en el partido capturó los mismos rebotes que los otros dos en 28, pero el GBC atacaba mal y con poco que elevó el cuadro hispalense la defensa ahogó al rival para poner de nuevo la ventaja por encima de la decena de puntos (49-38) con un parcial fulgurante de 12-0, incluido un triple de Almazán que demostró al Gipuzkoa que no lo debían flotar en el perímetro.

Con una renta de 11 puntos entró en el último cuarto, pero ya la pasada campaña se le escaparon varios partidos a los béticos llegando a los últimos 10 minutos con una clara ventaja. El lesionado Harrow la elevó hasta los 14 puntos (56-42), pero apareció Dee, para tomar las riendas con Faggiano lesionado, para colocar a los suyos a tiro de piedra (58-55). Pero hasta ahí llegó la reacción donostiarra y el Coosur pudo respirar y celebrar por fin un triunfo para sacudirse la nerviosera desde la defensa y agarrado al acierto de Feldeine.