Gerun, un pívot para Casimiro por fin

El Betis Baloncesto va quemando etapas en una pretemporada en la que va mejorando su tono y elevando el nivel de exigencia para llegar en el mejor estado posible a la semifinal de la Supercopa ACB del 24 de septiembre, frente al Real Madrid (18:30).

La imagen del equipo ha cambiado de una semana a otra en los dos partidos disputados este pasado fin de semana en el Torneo Encestarías, respecto a los choques disputados en el Torneo Internacional de Portugal. Y ahora afronta la Copa de Andalucía con dos nuevos encuentros ante dos rivales de la Liga Endesa como el Fundación Granada y el Unicaja. Pero esta vez se verá otro Betis, ya que Luis Casimiro podrá contar al menos con un pívot. Gerun llegó anoche procedente de Berlín, donde cayó en los octavos de final del Eurobásket con Ucrania, y hoy mismo pasará los pertinentes reconocimientos médicos para ponerse a trabajar con el conjunto heliopolitano.

El interior se incorpora tarde a la pretemporada, pero lo hace rodado y con tiempo efectivo ganado, pues ya estuvo en Málaga a las órdenes de Casimiro y el conocimiento del uno sobre el otro y al contrario es un plus que ayudará en su adaptación. Posiblemente debutará el sábado de verdiblanco ante el cuadro nazarí (18:00), no así Nzosa, que sigue entre algodones pendiente de pruebas para conocer el alcance real de su lesión en los isquiotibiales. Con Sylla, un cuatro y medio, y el temporero Menzies ha tirado el técnico heliopolitano, pero para poner a su equipo a punto necesita contar con todas sus piezas y el pívot congoleño sigue sin estar disponible y, lo peor, no se sabe cuándo se podrá contar con él.

La Copa de Andalucía se disputa este fin de semana en La Línea de la Concepción, un torneo que abren el viernes los dos rivales del cuadro hispalense. El sábado entra en acción el Betis frente al Granada y el domingo jugará frente al Unicaja (18:00). Cvetkovic , que también anda renqueante en la rodilla, es duda de momento para el torneo automático.