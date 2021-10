Plaza: "Hay agujeros negros en los partidos que debemos solucionar"

El entrenador del Coosur Betis, Joan Plaza, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido de este sábado ante Obradoiro (18:00).

Cosas a corregir

"Consciente de lo que el equipo necesita y lo que cada uno debe aportar individualmente. No queremos obsesionarnos, pero esta probado que hay agujeros negros en los partidos que debemos solucionar.También ante el Andorra, que ganamos, los hubo. Hemos visto ejemplos de otros equipos de cómo se reponen en otros partidos y deportes sin desvanecerse como nos pasa. Eso tiene que ver con el carácter y actitud de cada uno".

Ambición

"Están entrenando muy bien, pero en los partidos, a pesar de que tenemos momentos buenos, nos venimos abajo con un parcial. Es un tema de actitud, profesionalidad, orgullo, saber sufrir..., por uno mismo, pero también por el club y el aficionado. Hay muchas razones para no rendirse. Se enseña llegando al corazón. No hay castigo posible, porque tienen calidad. Hemos de dar todos un paso adelante para que en esos momentos que encajamos un parcial no nos superen".

Planificación

"Me encuentro sorprendido, porque es cierto que habrá gente con más capacidad para superar estas situaciones, pero también soy realista, porque hemos jugado contra equipos que han fichado jugadores a los que nosotros optamos y no pudimos. El cash que tenemos es el que tenemos. En pretemporada parecía que no íbamos mal encaminados y ahora se ve que nos falta un paso adelante. Para jugar al baloncesto se necesita mucho talento. Es un deporte de precisión para meter, pero por encima de todo está el esfuerzo y la actitud. A veces mejor más amor propio y capacidad de sufrimiento que talento. El factor personal de que la gente se rinda no me encaja. Perder sí, pero no de cualquier forma".

Fragilidad

"Estadísticas dicen que en cinco minutos nos paralizamos cuando en baloncesto puedes recuperarte con facilidad. Me sorprende que haya jugadores que no lo acepten como parte del juego. Nadal no gana todos los puntos, pierde sets, pero pelea, se rehace y persevera. Es una premisa para todos los deportistas y esto es lo que más me ha sorprendido aquí".

Presupuesto para fichajes

"Es el club quien marca las cartas en verano con el presupuesto y a qué podemos aspirar. Procuro sacar lo mejor de mis jugadores y tengo mi responsabilidad, pero la hoja de ruta la marca el presupuesto. Hay jugadores a los que les ha desbordado el nivel de talento y físico de la ACB. Una vez vivido ya aún no lo asumen. Esta liga es durísima y gente que viene de otras ligas no se ha dado cuenta aún".

Mike Torres

"Hablé con Mike Torres para que se quedara con nosotros en verano. Por su condición física y nivel es un jugador interesante, pero quiere ser primer base y se quiere probar en la D-League. Lo propuse hace dos semanas que volviera, pero en el contrato pone que él puede decidir su futuro".

Puntos en la tabla

"No sé cuántos partidos echo en falta a estas alturas, pero no creo que nos falten más de dos victorias. Una sí echo en falta. Asumiendo lo que somos, no estamos lejos de donde pensábamos que íbamos a estar. Somos quienes somos y pensar que tendríamos más de dos victorias se me hace difícil".

Obradoiro

"Obradoiro nos gana en consistencia del equipo, con un bloque y un entrenador que lleva muchos años. Brutos está a buen nivel cerca del aro, tres bases muy intensos, físicos, sus aleros con gran capacidad de tiro, un 5 que tira como los ángeles... Un equipo muy completo, así que henos de centrarnos en lo que hacemos bien y salir con hambre al partido. A veces te enfocas en el rival y te olvidas de lo que haces bien. Queremos correr, pero no a costa de balones perdidos. La velocidad sin control no sirve de nada. Quizá jugar más cinco contra cinco, aunque sea en contra de nuestro proceder habitual".

Enfermería

"Vamos a superar el récord de resonancias magnéticas. Jugadores con miedo a romperse. Varias bajas durante la semana, aunque en principio estaremos todos. Fichamos jugadores que venían de lesiones largas y otras ligas con un ritmo inferior que notan el cambio. Lo que antes hacías con facilidad en la ACB les resulta imposible hacer lo mismo. Son muchos los condicionantes con los que fichamos. No sé si alguno juega con el freno de mano echado, tengo mis percepciones, pero es algo subjetivo".