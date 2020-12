Joan Plaza afronta su estreno con el Coosur Betis con la idea de "no hacer probaturas", satisfecho "con la respuesta dada por el equipo" estos días y con un mensaje claro para la cúpula verdiblanca: "Hemos de movernos en el mercado. Es una necesidad".

"Se está reforzando todo el mundo, incluso los equipos que queremos que sean de nuestra liga están sacando jugadores de lugares que seguro tenemos que tener en cuenta. Es muy importante y muy urgente que se incorporen jugadores para entrenarnos con 13, que es lo mínimo a efectos de rotación, y para que las piezas estén bien complementadas. Para mí es muy importante cuando inicio una pretemporada las posiciones de base y pívot, que casualmente son los puestos que más nos afectan ahora mismo. Cuando se ha sobreexplotado en minutos a jugadores como Ouattara o Feldeine al final del partido se han caído", argumentó el técnico, que insistió en la idea de fichar: "Hay que incorporarlos ya, urgentemente. Confío en que el club lo entenderá, que se moverá rápido en el mercado. Si hay que hacer un esfuerzo, hay que hacerlo ya. No podemos reaccionar tarde en esto. El Gran Canaria va por el tercer refuerzo, Fuenlabrada lleva dos... Cada uno sabe cuál es su economía. Hemos de movernos y sacarlos de donde falta porque, si reaccionamos tarde, lo vamos a pagar".

Por ello, espera Plaza "que vengan personas que aporten puntos, asistencias y rebotes, también, porque el hecho de que un jugador tenga que jugar 27 ó 30 minutos no es buena señal si queremos elevar el nivel competitivo del grupo".

En Andorra, en cualquier caso, no estarán ya Harrow, cortado, ni Pablo Almazán, lesionado, por lo que el entrenador catalán se resigna: "No tenemos más opciones y no vamos a hacer probaturas. Mike Torres se ha ganado el tiempo y el respeto en su carrera para jugar de base y jugará ahí. Esperamos lo mejor de él. Llegado el caso también pueden subir el balón Borg o Feldeine, pero no me planteo grandes trucos".

Con esas dos ausencias Plaza entrenó con once efectivos, "una muy pobre señal". "Y un jugador como Ouattara ha tenido que pararse por problemas en las piernas. Sobreexplotar a diez jugadores un día antes del partido no es buena señal, aunque lesiones como tal que impliquen más bajas no hay", señaló el de Badalona, satisfecho, de momento, con la actitud del grupo: "Al equipo le urge creer un poquito más en lo que hace. El equipo ha dado la respuesta que esperaba, con mucha actividad y ganas de levantar esto, así que no hay ninguna queja. En muchos partidos que he visto al Coosur ha tenido un nivel excelente. Hay que recuperar esos momentos de ser competitivos hasta el final, de no rendirse y sobreponerse a marcadores en contra. Intentaremos que no haya grandes parciales que nos hagan daño".

En cualquier caso, no espera Plaza cambios milagrosos. "Las cosas siempre requieren más tiempo del que los periodistas, los directivos y los aficionados piensan. Mi baloncesto ha cambiado mucho en estos diez años, creo que a mejor, y requiere un tiempo para que se acabe identificando lo que se verá en pista a mi baloncesto", indicó.

Sobre el rival, el Andorra, destacó que es "un equipo muy bien entrenado por Ibón Navarro, que mantiene la columna vertebral desde hace años, y esto es clave, que haya cinco o seis jugadores que sigan". "Las incorporaciones suman a nivel técnico o físico. La amenaza en el triple es una obviedad: tiran muy bien de tres puntos, corren mucho, tienen gente muy polivalente, capacidad de desbordar fácilmente, un jugador como Hannah muy caliente aunque tenga algún partido no tan bueno. Es un bloque muy intenso y completo a día de hoy", radiografió Plaza.

Sobre Ouattara, que viene de jugar muy bien en las ventanas FIBA con Francia, espera que repita esa versión con el Coosur, aunque reconoce el preparador catalán que "cada partido es distinto". "Queremos que sea él mismo, que se divierta, que se acerque a sus niveles y sea lo más regular posible. Para nosotros es fundamental hacerlo sentir cómodo y necesario, que el equipo lo requiere a nivel general y no sólo en algunos aspectos".

Sobre los aspectos a mejorar, Plaza lo tiene claro. "Las estadísticas dicen todas aquellas cosas que no estamos haciendo bien y tenemos que atajar en defensa y en ataque. Queremos tener un mejor porcentaje en el tiro del que hemos tenido hasta ahora, pero el Andorra también lo querrá. Como grupo tenemos defectos y virtudes, pero si somos capaces de ayudarnos entre todos en las facetas que no dominamos mejor, creo que el equipo acabará defendiendo bien, no sé si el domingo, pero tendrá recursos y herramientas suficientes como para que quienes no defiendan tan bien parezca que lo hacen algo mejor", señaló,