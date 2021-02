Un mes después del triunfo del Coosur Betis ante el Unicaja (78-75), colea en Málaga el asunto de Alberto Díaz, el flopping y las palabras de Joan Plaza, que en el descanso se quejaba del arbitraje asegurando que "de las 11 pérdidas tres han sido por flopping, faltas simuladas que ellos hacen; eso no es baloncesto". La crítica del técnico verdiblanco se dirigía al criterio arbitral, ya que Alberto Díaz es un jugador al que ha dirigido durante mucho tiempo, pero en Málaga se ha entendido de otra manera.

Ha llovido desde entonces y ante el Barcelona, en la Copa del Rey, el Unicaja fue castigado por esta misma circunstancia. El Barcelona no es el Coosur Betis, pero las quejas de Fotis Katsikaris en el programa Zona Verde de 101 Televisión lanzaban un dardo al técnico catalán cuando se le volció a custionar por el tema: "Señalar a Alberto me parece absurdo. Sea un entrenador rival o lo árbitros. Es un jugador que respeta las normas. No hace flopping. Hay jugadores que sí lo aprovechan, y sabemos sin nombrarlos quiénes son, y lo hacen muy bien, para engañar porque no pueden defender o para sacar falta. Pero Alberto es un jugador unico en la liga y en Europoa por el timing, siempre con las normas FIBA y los dos pien en el suelo. Con verticalidad pone su cuerpo con riesgo de hacerse daño, pero es su juego. Es una de sus caraterísticas y a mí me fastidiaba siempre jugando contra él, pero no podía protestar, porque era claro que lo hacía muy bien. Me sorprende mucho unos comentarios de un ex entrenador suyo que diga que eso no es baloncesto. No le he dado importancia y no me importa lo que la gente opina, pero no quiero que de repente se señale a un jugador honesto. Toda la liga sabe que es un buen defensor. Me parece absurso que de repente se señale a un jugador que respete la snormas FIBA", aseguró el técnico griego refiriéndose a Plaza.

Pero sus quejas fueron a más y también se refirió al partido de Copa del Rey ante el Barcelona, quizá centro de las quejas por esa dolorosa eliminación: "Davies sí hace flopping de verdad, y sólo pitaron falta. ¿Por qué no técnica?", destacó el preparador heleno, que finañlizó con una reflexión seguramente dirigida a los colegiados: "Hay contactos que si es falta en ataque se pita y si no, se deja jugar, pero un árbitro no puede pitar técnica. Esto sí pasa en Europa, pero pitar técnica es una vergüenza si hay contacto. Entiendo que a alguien que quiera simular se castigue con eso, pero no cuando hay contacto, está parado y con los dos pies en el suelo". No se acordó Katsikaris de la técnica contra Ouattara en ese partido por dar un grito en el primer cuarto.

Joan Plaza se quejó en aquel encuentro tras varias faltas en ataque pitadas en contra cuando creía que el defensor no estaba parado. "Se lo he dicho, hay que primar los ataques. No se pueden primar situaciones muy al borde de lo ilegal. Cada uno juega sus armas. Me sabe mal que el baloncesto se desvirtúe por empeorar situaciones defensivas. Entiendo que es difícil de pitar. Debe de haber un reglamento que debe primar. Pero en general si esto lo viéramos desde arriba es verdad que hay gente que saca partido. Con el flopping se cambió la norma, lo que digo es que hay que favorecer más el ataque que la defensa", añadió en la rueda de prensa posterior.

Ya estando en Málaga y defendiedo al Unicaja Plaza también criticó esta situación como en un partido ante el Barcelona de la temporada 2015-16, molesto con una técnica señalada contra Nedovic por flopping y con la falta en ataque señalada a Hendrix a 1.02 minutos del final del partido y con 75-75 en el marcador. "Mis jugadores levantan la mano cuando hacen una falta. Mis jugadores no simulan falta, porque soy el primero que los multo en los entrenamientos cuando simulan una falta. Te hace dudar si lo que hay que hacer es otro tipo de cosas", dijo entonces.