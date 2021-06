Después de años sin encontrar un referente interior, con evidentes problemas en la pintura, una posición clave para andar con cierta solvencia en la ACB, el Coosur Betis halló esta campaña en Ndoye un cinco de referencia que fue de menos a más, lastrado por el Covid-19 que trajo de su país en pretemporada. El rendimiento del senegalés ha sido alto en su primer curso en la Liga Endesa y no parece que sea fácil que siga de verdiblanco en Sevilla, dado que se da por hecho que tendrá ofertas tras su explosión esta campaña. Halló por fin un pívot de referencia y ahora tendrá que volver a buscar, ya que todo apunta a que no seguirá.

Ndoye se estrenó en la Liga Endesa, "la mejor de Europa" con ciertas dudas, pero acabó siendo "una buena experiencia". "Sabía que sería complicado, pero me fui adaptando. Tengo que agradecer a mis compañeros y al club el permitirme formar parte de esto. Los resultados no fueron los mejores, esperábamos algo mucho mejor que esto, pero al menos logramos el objetivo de seguir en ACB", señaló el interior, lastrado en el inicio del campeonato por una defectuosa preparación al llegar con Covid-19 tras el verano. "El inicio de la liga fue muy difícil para mí. No pude hacer pretemporada con mis compañeros y al final de la campaña pasada acabé lesionado y entre una cosa y otra estuve tiempo sin jugar. No hacer una pretemporada normal hizo que costara coger el ritmo, ya que era una liga nueva, equipo nuevo, compañeros nuevos...".

No fue sólo un arranque difícil para él, sino también para el equipo, "con los lesionados y duras derrotas ajustadas en partidos que se nos escaparon", afirmó. De ahí que la llegada de Joan Plaza cambiase la dinámica: "Nos ayudó al venir con una mentalidad diferente, haciendo hincapié en pequeños detalles tras llegar a mitad de temporada en una difícil situación. El equipo pudo remontar con un gran trabajo. Curro Segura hizo un buen trabajo, pero tuvimos muchos problemas al inicio".

"Fue un duro inicio, después de pasar el Covid-19 y no hacer la pretemporada con mis compañeros"

Pero la pregunta clave para Ndoye es si seguirá como bético el próximo curso. "Mi contrato con el Betis acaba ahora. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. He disfrutado en una gran ciudad y un gran club, pero no sé qué pasará".

El propio Ndoye reconoce su mejora esta campaña, en la que dio "un paso adelante jugando con más agresividad" y practicando los tiros libres: "Me quedaba practicando muchas veces después los entrenamientos. Quería ser eficiente desde esa posición, al menos lo suficiente como para no ser un lastre para el equipo". Mejoró y se convirtió en un jugador clave para el Betis hasta el punto de ser consciente de que puede ser un pívot de referencia en la ACB. "Siento que necesito ser mejor, pero demostré que tengo capacidad para ello. Ojalá tenga la oportunidad de jugar ACB próximo año", apuntó Ndoye, de descanso unos días antes de buscar el billete olímpico con su selección: "Será muy difícil, pero lo vamos a intentar".