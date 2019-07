Niang: "Necesitaba nuevos retos y un cambio de aires"

Asimilando aún la derrota de Senegal en la Copa de África, Mamadou, Petit, Niang (Thies, Senegal 01-01-1994) sigue trabajando en su país para llegar a Sevilla con las pilas cargadas e "ilusionado por afrontar un nuevo reto excitante" en su carrera. "Lo necesitaba". Dejar atrás "una vida en Tenerife y en las Islas Canarias", pero el pívot creyó que llegó el momento de dar un paso más en su carrera en busca de nuevos retos que le ofrece el Coosur Real Betis.

"Empiezo una nueva etapa. He estado cinco años en el Tenerife, 10 en Canarias... Es una vida, pero tengo ante mí un nueva aventura y me ilusiona afrontarlo", señaló el pívot, feliz con su nuevo destino: "Llego a un equipo en el que creo que puedo mejorar y tener más oportunidades y minutos para demostrar todo lo que puedo dar y que mucha gente no sabe".

"Contaban conmigo en Tenerife, pero han entendido mis circunstancias personales para salir"

Y es que el jugador, que llegó a Las Palmas en el verano de 2009, quiere romper con los estereotipos que lo han venido marcando: "Siempre he aportado juego por encima del aro, defensa, energía... Pero no quiero que se queden sólo con la sensación de lo que hacía en Tenerife, con mi capacidad para cambiar los partidos con mi energía en el juego, rebotes, tapones y alley oops. Quiero ser mejor y aportar más cosas. Puedo aportar mucho más posteando, tirando, asumiendo más protagonismo... Cuando te han visto crecer desde pequeño haciendo siempre lo mismo te exigen hacer eso que sabes sin pedirte más y sin exigencia te frenas. Sólo haces eso. Para poder llegar lejos debes tener más recursos. Puedes hacer todo eso que se te da bien, pero si quieres tener más minutos hay que dar más. Quiero demostrarle al nuevo entrenador que puedo hacer en la pista más cosas de lo que he hecho hasta ahora", afirmó.

Niang quiere ser un Niang más grande en Sevilla, a pesar de que sus 2,09 metros y su envergadura de brazos han marcado su camino en la ACB desde que debutara en la 2013-14, aunque fue después Txus Vidorreta quien confió de verdad en él. "Tenía contrato en Tenerife. Me quedaban dos años más y hablé con ellos para que me dejaran salir. Pero me decían que contaban conmigo, que podía ser segundo pívot... Han intentado que me quedara, pero yo tenía claro que había llegado el momento de salir. Y no era por tema deportivo, porque yo sabía que Txus (Vidorreta) contaba conmigo. Él siempre confió en mí. Pero necesitaba salir y cambiar de aires", explica el senegalés, que añade: "Siempre estaba ahí, contado más o menos. En la FIBA Champions League tenía más minutos, pero con un rol muy definido: salir y revolucionar los encuentros con mi energía. Hablé con director deportivo y me decía que me necesitaban, pero han entendido mi posición", explicó.

En Senegal Niang sigue trabajando, porque "el verano es muy largo", aunque el calor y las condiciones impiden hacerlo a tope: "Entreno con Savane y Diop. Hacemos lo que podemos, para no estar parados tanto tiempo”, apunta el nuevo interior verdiblanco, quien pudo hablar la semana pasada con el ex bético Mamadou Samb: "No conocía personalmente, pero coincidimos en Senegal y hablé con él. Me dio muy buenas referencias del club, la ciudad, el entrenador... Eso me anima para afrontar con más ganas este reto".

"Espero que el Betis tenga una buena plantilla para devolver a Sevilla al lugar que se merece en la ACB"

A expensas de que el Betis complete su plantilla, Niang tiene claro que "lo importante en la liga será empezar bien". "Un recién ascendido necesita que los rivales lo respeten y lo vean como a un igual y no como a un equipo que viene de la LEB. Si ganamos de los primeros cinco partidos dos o tres, estaremos en buena disposición para hacer una buena temporada. Sevilla es una plaza histórica en la ACB y debemos llevarla a donde se merece", destaca Petit, que tiene claro cuál es una de las claves para ello: "Espero que tengamos una plantilla buena, porque los equipos se están reforzando muy bien y será una liga complicada. Aunque lo importante también es hacer un buen grupo unido y que todos los jugadores vayamos a una".

Confía en dar un paso adelante Niang en el Betis y disfrutar, por qué no, con su otra pasión, el fútbol, tras la decepción de que Senegal perdiese la final de la Copa de África: "Fue una pena, porque era una gran oportunidad para ganar por primera vez la Copa de África. Tuvimos muy mala suerte y es una gran decepción para el país. Esta generación será irrepetible", apuntó Niang, el pívot de piernas largas que empezó como extremo en su país jugando al fútbol hasta que lo reclutaron para cambiar los campos de tierra por el parqué. Ahora, en Sevilla, podrá coincidir con uno de sus ídolos: "Me gusta mucho el fútbol. Después del baloncesto es mi deporte favorito y el que practicaba de pequeño. Hasta los 14 años jugué al fútbol, pero cuando vieron lo que medía me llevaron para jugar al baloncesto. Me fijaba en Joaquín como jugador y como persona. Espero conocerlo esta temporada".