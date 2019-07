Y tras Niang, Nacho Martín y un puñado de jugadores más

Después de un largo tira y afloja, Petit Niang ya es jugador del Coosur Betis. El acuerdo entre el club y el interior estaba pactado desde hace tiempo, pues desde inicios de julio estaban ya en contacto, pero el jugador, con contrato en el Iberostar Tenerife debía pactar antes su salida de la isla. Dicho y hecho. Por la mañana la entidad canaria anunció el acuerdo "entre ambas partes y después de que el club aurinegro atendiera a una petición personal del jugador", y un par de horas después fue el cuadro verdiblanco quien hizo oficial la incorporación de Niang, que será bético por tres temporadas (aunque el contrato, como todos, tiene sus pertinentes cláusulas de salida) .

Con Niang el grupo que capitaneará Curro Segura gana en altura (2,08 metros de altura) y juego por encima del aro que le daba el curso pasado Tunde y que perdió al no renovarlo, pero no es un referente en la pintura pese a acumular 114 partidos en Liga Endesa y 47 en la Basketball Champions League. No es un jugador capaz de generar por sí solo, aunque en los últimos años mitigó las pérdidas, muy habituales cuando recibía de espalda, y sigue con los tiros libres como uno de sus puntos a mejorar: 53% de efectividad en la 2017-18 y un 52%, en la 2018-19.

Niang acumula 114 partidos en ACB con el Tenerife y 47 en la FIBA Champions League

La incorporación del jugador de origen senegalés es la tercera del Betis, tras las de A. J. Slaughter y Albert Oliver. A ellos se unirá otro nombre que está hecho ya como es Nacho Martín, otro veterano con el que el cuadro hispalense quiere dotar de experiencia a un equipo que, de momento, se completa con Borg, Pablo Almazán y Malmanis. Contando al pucelano serían siete jugadores en nómina (cinco de ellos cupo de formación), por lo que el Betis se plantea la posibilidad, si el presupuesto da para ello, de firmar a cinco o incluso seis piezas más para completar, en este caso, una plantilla de 13 jugadores en la que tendría cabida la vuelta de Obi.

De momento faltan un base, un alero, dos pívots y un combo que ayude en ambas posiciones interiores y ahí el Betis deberá ir con todo si quiere competir en la exigente ACB que se avecina con ciertas garantías.