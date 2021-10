Peñarroya: "Sería un gran error creernos la clasificación y la racha del Coosur Betis"

El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, advirtió que, ante la visita del Coosur Betis de este domingo (12:30), cometerían "un gran error" si miran la clasificación, en la que su rival es último, y la racha del equipo verdiblanco, que es de seis derrotas consecutivas, y se las creen.

"Tienen un gran entrenador y muy buenos jugadores. Después de ganar el primer partido, de manera algo sorprendente, compitió mal en cuatro pero en los dos últimos han cambiado la imagen y han jugado buenos partidos", afirmó el técnico, que destacó del plantel bético jugadores "con anotación y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno".

"Tienen jugadores importantes en todas las posiciones aunque no lo hayan mostrado. Dentro cuentan con un referente como es Marko Todorovic, al que todos conocemos que genera mucho desde el poste pero también puede tirar desde fuera y en la línea exterior tiene jugadores con capacidad para tirar de tres y de desequilibrar", resumió. "Es bastante mejor equipo de lo que han mostrado", señaló Peñarroya, que dijo que a eso se deben añadir sus "circunstancias", porque afrontarán el encuentro con las bajas seguras de Nenad Dimitrijevic, Víctor Claver y Mike Tobey y con la duda de Sam Van Rossom.

El entrenador del conjunto valenciano aseguró que dada la plaga de lesiones que sufren desde la pretemporada lo que más valora del equipo hasta ahora es la competitividad que ha mostrado. "Estamos compitiendo todos los partidos y con eso me quedo, con que el equipo no mira quién está y quién no está y está siendo competitivo pero debemos y vamos a mejorar en los dos lados de la pista”, aseguró. E