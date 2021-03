El entrenador del Coosur Real Betis, Joan Plaza, ha resaltado la importancia del partido en Bilbao, pero también ha incidido en la necesidad de que su equipo mejore el rendimiento individual. "Nos tenemos que divertir más en la cancha", ha indicado Plaza, que quiere quitar esa excesiva tensión que puede estar perjudicando a su equipo.

"Somos unos cuantos implicados abajo, los que están 2-3 partidos por encima de nosotros pueden estar implicados y sería bueno que así fuera", ha comenzado Plaza, que ha apuntado a una de las claves para mejorar los resultados: "Tenemos que sacarnos la ansiedad de los jugadores que por la situación parecen peores de lo que son, empeoren sus porcentajes. Nos tenemos que divertir algo más en la cancha, seguir encontrando situaciones liberadas para meterlas. No hay varitas mágicas".

Sobre la adaptación del último fichaje, Boris Tisma, Plaza ha pedido paciencia. "(Almazán) jugará de 4 en cuanto Boris se vaya adaptando a la posición. Kay y Boris son los llamados a jugar ahí, pero cuando contratamos a un chico con muchas posibilidades, pero de 18 años, sabíamos que iba a sufrir ante rivales que lo doblan en años y cuerpo", ha comentado el técnico, que también confía en una mejora de Jordan y Randle: "Lo esperamos todos, empezando por ellos mismos. Su nivel de compromiso es alto, pero no hemos visto la mejor cara de ellos todavía".

Sobre el partido que vislumbra, Plaza no cree que pase por realizar una defensa zonal. "Los partidos que ha perdido Bilbao nadie les ha ganado haciendo zona y no es nuestra defensa principal, no la hemos hecho nunca. Espero más de la responsabilidad individual de cada uno. Que la gente sea capaz de llevar la iniciativa en todas las áreas", ha indicado el entrenador bético, que no ha querido calificarlo de final: "No, no engañamos a nadie, es importante, no definitivo Este rival ya ganó en Sevilla hace tres meses, para competir con ellos, tener dos derrotas te va a penalizar. Quedan 15 jornadas, hay margen, pero todos sabemos que es importante ofrecer la mejor cara en Bilbao".

Tampoco le preocupa a Plaza el estado físico de su equipo. "El nivel de rotación es alto, ninguno pasa los 26 minutos de media, el equipo está construido así. Trato de no echarme arena en los ojos, muchos partidos se deciden en los 3 últimos minutos, pero es lo que tenemos", ha indicado el técnico, que ha resaltado el nivel de su rival: "Es un equipo compensado, son capaces de jugar mejor que lo que dice la clasificación. Son jugadores con muchos puntos en las manos, Mumbrú está demostrando que es un gran entrenador, como jugador ya ofrecía soluciones. Es un equipo completo, con una estructura parecida se metió en play off".