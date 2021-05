Joan Plaza se mostró contrariado por la forma en que perdió su equipo, asegurando que "sencillamente ganó el equipo que más deseo de vencer tuvo y el que ha puesto más actitud detrás y delante; ésa es la lectura". "Hemos fallado cosas muy básicas debajo del aro y hemos tenido porcentajes muy malos tirando de fuera. Pero el problema fue nuestra defensa, muy mala para competir ante un equipo que deseaba más ganar".

En este sentido, el técnico aseguró que en su equipo "faltó tensión y el punto de deseo que llevó al Betis a salvarse a dos jornadas del final". "En estos dos meses en los que logramos ganar seis de diez partidos estuvimos claramente muy por encima de nuestras posibiliades. Ganamos a rivales directos y es lo que nos dio la salvación. Después de haberlo conseguido, ahora se echa de menos ese nivel de exigencia de este tiempo", argumentó el de Badalona.

No puso excusa alguna Plaza a la derrota: "Hemos perdido y ganado con Feldeine. Nunca me acordaré de los que no están. Es un jugador importante para nosotros, pero hoy con él habríamos perdido igua, porque era más hacer un trabajo de defender a gran nivel que él no está acostumbrado. Los que estábanos tendríamos que haber resuleto mejor las circunstancias y no pensar lo que supone estar el lunes de vacaciones y acabar con dignidad", aseguró Plaza, que añadió: "Es cierto que los jugadores merecen el aplauso por haber hecho algo que hace cuatro o cinco meses parecía impensable, pero de ahí a dejarnos ir no es bueno para nadie".