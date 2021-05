Después de jornadas tocando la permanencia con la punta de los dedos, el Coosur Betis por fin ató la salvación con la derrota del Estudiantes ante el Obradoiro. Pudo descorchar de una vez Joan Plaza la famosa botella de va que se resistía a abrir hasta que no fuese matemático.

En las últimas ruedas de prensa el técnico sólo hablaba del próximo partido, de que la calculadora convirtiera lo virtual enrealidad antes de festejar nada. No hablaba de futuro, sólo del próximo encuentro, pero el objetivo está en la saca y así lo expresó en redes sociales, ya que en la rueda de prensa tras ela derrota con el Barcelona todavía estaba jugándose el Estudiantes-Obradoiro.

"Difícil no venirse abajo con mensajes de personas conocidas y desconocidas. Sólo dar gracias a quienes apostaron por mí y a quienes me ayudaron en momentos duros para mí. No quiero olvidar el trabajo de Curro Seguro, quien subió al equipo. Esto también es tuyo", escribió Plaza.

Difícil no venirse abajo con mensajes de personas conocidas y desconocidas. Solo dar gracias a quienes apostaron x mi y a quienes me ayudaron en momentos duros para mí. No quiero olvidar el trabajo de @CurroSegura, quien subió al equipo. Esto, TAMBIÉN es TUYO! @RealBetisBasket 🏀 pic.twitter.com/Ct26YICW7Y — Joan Plaza (@CoachJoanPlaza) May 9, 2021