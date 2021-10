Plaza: "Hay cosas que no puedes permitirte si quieres competir en ACB"

Joan Plaza felicitó al Barcelona, "justo vencedor" del encuentro, y agradeció a los 4.100 espectadores su asistencia, aunque asumió que ante un rival de esta talla "hay que cometer menos errores y regalos de los que hizo el equipo".

"Había cosas que sabíamos que eran primordiales, porque con 17 rebotes defensivos es difícil no dar segundas oportunidades a un Barcelona al que fuerzas durante 20 segundos para atacar y después tiene una segunda oportunidad con el rebote ofensivo. Y muchas de esas han acabado en triples", se lamentó el técnico del Coosur Betis, consciente de que su conjunto debe tener "un porcentaje más alto en el tiro". "Nos cuesta encontrar a los tiradores y hemos fallado cosas que en condiciones normales no fallaríamos bajo el aro. Menos del 40% en tiros de dos puntos es una muy mala cifra. A veces por calidad o por el rival las fallas, pero hubo canastas fáciles que en algún momento nos hubieran metido más en el encuentro y fallamos", explicó.

Ahora, tras cuatro derrotas seguidas, "es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío", si bien insistió en que "estar por debajo de 30% en triples, no dominar el rebote y las pérdidas marcaron el partido".

"El equipo compitió bien hasta la media parte y en el tercer cuarto, pero al final nos falló la consistencia en el último periodo. Compitiendo como hoy alguna de las derrotas anteriores habría sido más discutida y no tan dura. Espero que el equipo entienda que esta es la línea mínima a seguir, porque si dejas por debajo de 80 puntos a un equipo como el Barcelona no puede ser que otros nos metan cerca de los 100. No soy un vende humos y si es un punto de inflexión o no hay que demostrarlo", aseguró Plaza.

"Competir es lo que siempre requiero. Asumimos que tendremos más derrotas que victorias, pero compitiendo. Que el Barcelona te meta 80 es casi normal, fallar canastas fáciles y pérdidas no forzadas no. Las canastas acabarán llegando encontrando mejor a nuestros tiradores. Defensivamente estuvimos a un nivel aceptable, pero ofensivamente hay cosas que no puedes permitirte si quieres competir en la ACB".