Rodions Kurucs, el ala-pívot que le falta al Betis Baloncesto

Rodions Kurucs es la pieza que le falta al Betis Baloncesto para completar su plantilla. El equipo sevillano, después de la renovación de Evans, sólo estaba pendiente de ala-pívot con tiro exterior que reforzase el juego interior. Y será el letón, tal y como avanzó Emiliano Carchia en Sportando y pudo confirmar este periódico.

El letón, de 24 años y 2,06 metros, es un alero reconvertido a cuatro por su envergadura y se encuentra en la concentración de su selección junto al ya bético Dairis Bertans. Es una apuesta del conjunto verdiblanco, ya que busca relanzar su carrera tras su paso por la NBA y jugar la pasada campaña en el Partizan a las órdenes de Zeljko Obradovic promediando cinco puntos, 2,1 rebotes y dos asistencias.

Rodions Kurucs is close to joining Coosur Real Betis, sources tell @Sportando.Kurucs spent last season with Serbian powerhouse KK Partizan.The Latvian has appeared in 131 NBA games averaging 5.9 points — Emiliano Carchia (@Carchia) August 16, 2022

El ex jugador del Barcelona llegó al club azulgrana en el verano de 2015 y salió en el de 2018 rumbo a la NBA, de manera que es cupo de formación, tras ser elegido en el puesto número 40 del draft de la NBA por los Brooklyn Nets. Jugó en la NBA 139 partidos, 118 de ellos con los Nets. Jugó también en los Rockets y en los Bucks,aunque sobre todo destacó en los Long Island Nets de la liga de desarrollo estadounidense.

La pasada campaña intentó recuperar el pulso de la competición europea recalando en el Partizan, pero no le fueron bien las cosas por falta de entendimiento con Obradovic, sin llegar a tener ningín conflicto.

Viene de hacer la Liga de Verano con los Raptors (5,8 puntos en cuatro encuentros) sufriendo una fractura en la cara. "A los entrenadores les gustó mi desempeño versátil, mi defensa y cómo me muevo sin el balón, pero el equipo está construido de manera diferente y un jugador como yo no es realmente necesario". Sobre su paso por la NBA destacó en un medio letón: "Fue un año duro mentalmente. Tenía mucha presión del técnico. La escuela serbia es así. No tuvimos ningún conflicto, simplemente no le gustó algo",explicó sobre su relación con Obradovic.

Nacido en Cesis, se formó formado en los escalafones inferiores del VEF Riga antes de ser fichado por el Barcelona en 2015. Debutó en la ACB en la temporada 2017-2018, precisamente en San Pablo ante Betis Energía Plus. Aportó dos puntos en la victoria azulgrana por 82-89 ante un Betis dirigido por Óscar Quintana. Antes, en la 2016-2017 ya había debutado en la Euroliga.

Convocado por selección letona, como Dairis Bertans, jugará el día 25 (ante Turquía) y 28 de agosto (con Gran Bretaña) partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2023,por lo que se incorporará al trabajo con el Betis Baloncesto más tarde.