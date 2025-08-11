El Baloncesto Sevilla, ante su destino

Era el 8 de junio cuando el Betis Baloncesto, todavía con esa denominación, se ganó en la Final Four su derecho, al menos deportivo, a jugar en la Liga Endesa. Más de dos meses después y decenas de vídeos en redes sociales de su presidente, el Baloncesto Sevilla, tras la desvinculación completa del club heliopolitano (aunque no en el registro oficial), espera todavía a que se decida, ya judicialmente, si accede a la ACB o se liquida una entidad con 38 años de historia.

La vista sobre la petición de medidas cautelares presentadas contra la negativa de la ACB a invitar al conjunto hispalense se celebró el viernes. Se esperaba un pronunciamiento el lunes, pero todo se alargó un poco más y ahora se confía en que sea este martes cuando el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona decida, una vez analizada toda la documentación presentada por las partes. No estará la cosa tan clara...

La agonía estival de trabajadores y aficionados del Baloncesto Sevilla parece que, definitivamente, toca a su fin. Por el camino se han quedado posibles mudanzas a Jaén, intercambios de pareceres con los responsables del Covirán Granada, denuncias de prevaricación por las filtraciones, la negativa inicial al ingreso en la liga, un cambio de nombre con los salvadores quitándose de la foto de una posible desaparición y una denuncia en los tribunales que decidirá si Sevilla es ACB o echa el cierre a casi 40 años de vida tras rechazar encima la inscripción en Primera FEB. Todo o nada.

Pedro Fernández, propietario del club, siempre defendió que la documentación se entregó en tiempo y forma. El problema, uno de ellos, estaría en que un pago se efectuó en hora, casi sobre la bocina, pero tras varios fallos en las transferencias, entró pasado la hora límite. El dictamen sobre este hecho puede ser clave

Desde el club no se sabe cómo tomarse ese aplazamiento. Puede ser tal porque se quiera estudiar mejor la documentación o simplemente porque el juez tenga otras prioridades en los cinco días hábiles de los que dispone para decidir tras la vista del viernes. Desde luego, no parece una mala noticia, ya que si todo estuviera tan claro hubiese sido fácil dar carpetazo al asunto.

La ACB espera para lanzar el calendario, ya que variaría en función de si la liga es de 18 ó 19 participantes. La patronal, de hecho, ha programado para el 19 de agosto una Asamblea General Extraordinaria para, en principio, votar para la elección de la presidencia de la ACB para la que sólo hay una candidatura, la del actual presidente, Antonio Martín, pero no sería extraño que ahí se ratificase la invitación al Baloncesto Sevilla si las medidas cautelares solicitadas por la entidad andaluza son aceptadas.

El culebrón parece que ya toca a su fin. Quién sabe si es el final definitivo del club o una nueva oportunidad para una entidad que lleva viviendo en la cuerda floja más de una década. Punto final o punto y seguido. Todo depende esta vez de una decisión judicial.