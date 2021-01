Cuestionado varias veces Joan Plaza sobre si el equipo está cojo en la posición de ala-pívot desde la lesión de Spires, la respuesta siempre fue la misma. "Estamos los que estamos y si el club cree que es necesario se intentará fichar". Era una declaración casi institucional. Un sí, pero no puedo decirlo a boca llena. Los puzzles para hacer las convocatorias y cumplir con los cupos de formación tras la lesión del sueco han sido variados, desde el más natural, tirar con 11 descartando a Obi, a dejar fuera a Borg (en Zaragoza) y Ouattara (contra Burgos), mucho más controvertidos.

Obi, sin embargo, ya es historia. Uno de los hombres del ascenso abandona la entidad tras acordar la rescisión del contrato que unía a ambas partes hasta finales de este curso. El cuatro fue parte importante del conjunto que logró en la temporada 2018-19 el ascenso a la Liga Endesa. Hace menos de dos años de aquello y de esa plantilla, incluido el entrenador, apenas quedan dos jugadores: Pablo Almazán y Borg.

Este curso, en su segunda experiencia en la Liga Endesa, el norteamericano, con pasaporte nigeriano, promediaba 11 minutos, 3,5 puntos y 2,4 rebotes en los 15 partidos disputados.

Su salida implicará una llegada para cuadrar una plantilla que cojea en su posición. Ya que si la temporada la iniciaron tres ala-pívots, sólo queda Kay en liza, tras la lesión de Spires y el corte de Obi. Es por ello que el club anda a la caza de un refuerzo en ese puesto, si bien será necesario que sea cupo de formación para seguir haciendo convocatorias con 12 fichas y evitar hacer descartes. Y los ojos se fijan en la LEB Oro, ya que la economía manda.

Deportivamente, Kay es el cuatro titular. Un pilar fijo en el equipo que, si bien no brilla estadísticamente, es fundamental en la pista. Un jugador que hace de todo, pese a esos fallos en los tiros libres que llevaron el partido a la prórroga en Málaga y Zaragoza, con derrota, y que suma mucho en rebote y en esos intangibles que valora Plaza. Pero para darle descanso necesita un recambio. Obi no ha dado el rendimiento esperado y mover a Pablo Almazán es un parche que, además, supone vestir a un santo para desvestir a otro, ya que obliga a mover de posición a otros jugadores. El Betis busca un ala-pívot, preferentemente, y rebusca en la LEB Oro para adaptar el fichaje a su economía.

Hay algunos nombres interesantes como el de Nacho Martín, ex del Betis, aunque no sería fácil sacarlo de Valladolid, como Sergio de la Fuente. Otros nombres destacados y que Plaza conoce son los de Juan José García (Castelló) e Ignacio Rosa (Huesca). Ambos estuvieron a las órdenes del técnico en la2016-17. El primero haciendo la pretemporada y ayudando con un contrato temporal de dos meses al inicio del curso. El segundo, canterano del conjunto costasoleño, debutó en ACB esa misma campaña en el último partido de liga que supuso el primer descenso (no efectivo) del Betis. Ambos son jugadores con buena mano desde el triple que ayudarían a abrir el campo, una situación que ahora no hacen ninguno de los interiores.

Otro cupo de formación en LEB Oro es Daniel Clark, que milita en el Canoe, aunque tiene una amplia experiencia en ACB durante varias temporadas y conjuntos.