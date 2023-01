Las cifras del traspaso de Evans del Betis al Valencia Básket

Shannon Evans ya es jugador del Valencia Básket. Después de casi una semana de negociaciones, el martes por la tarde se alcanzó un acuerdo entre las tres partes, anunciado a primera hora de la mañana dándole el carácter de oficial.

El base firma con el conjunto taronja por lo que resta de temporada y otra más. Durante toda la negociación se han filtrado cantidades que, ciertamente, no dejaban en buen lugar al Betis Baloncesto, en una posición de debilidad ante el deseo del norteamericano de marcharse, según señala el propio club, que incide en su comunicado que "atendió la petición del jugador". "A Shannon le ha llegado esta oportunidad de dar un salto en su carrera y dep oder disputar la Euroliga y, atendiendo a su petición para el traspaso, hemos hecho un esfuerzo entre las tres partes para cumplir su deseo", indica Fernando Moral, presidente de la sección, en la nota. También destaca el Valencia Básket su agradecimiento "al Betis Baloncesto por su buena predisposición durante la negociación para alcanzar un acuerdo satisfactorio". Evans también escribió en redes sociales un mensaje que da pie a pensar sobre la negociación: "The truth shall come to light" (La verdad saldrá a la luz), aunque en un vídeo publicado por el Betis destaca su agradecimiento a la afición por una etapa en la que fue "muy feliz".

Ni hubo un millón de cláusula ni el conjunto verdiblanco recibirá 225.000 euros. Tampoco mucho más. La operación se cerró por algo menos de 300.000 euros, a lo que hay que sumar el ahorro de la ficha de Evans, unos 30.000 euros netos al mes (40.000 cobrará en Valencia) que al ser residente se iba casi al doble en bruto a pagar. Si se ficha a un extranjero se tributará la mitad.

Además, el Betis se ahorra una cantidad importante a pagar al jugador como prima al final de curso y suma un bonus por cada temporada que juegue en el conjunto levantino, en principio lo que resta del presente ejercicio y el próximo.

El montante de la operación para el Betis Baloncesto sumando todas las variables y restando otras supera los 500.000 euros, pero el club no gastará todo lo que perciba porque una parte lo destinará a cuadrar cuentas. La operación de Shannon Evans fue avalada por el consejo del Betis (fútbol), muy encima también en las negociaciones en ese objetivo y obsesión, casi implosible, de que la sección sea sostenible económicamente y que se autofinancie.