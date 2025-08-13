Desestimadas las cautelares al Baloncesto Sevilla: la liquidación, en ciernes

El juez del Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona que debía resolver sobre la petición de medidas cautelares solicitadas por el Baloncesto Sevilla por su no invitación a jugar la ACB desestimó las mismas, de manera que el club hispalense afronta su posible liquidación al no estar inscrito en ninguna competición nacional para la próxima camapaña.

Tras la vista llevada a cabo, el magistrado tenía cinco días hábiles para resolver el caso y tras no resolver durante el lunes ni el martes, al estar estudiando la documentación presentada por las partes, finalemente resolvió este miércoles desestimar la petición de medidas cautelares solicitadas por el Baloncesto Sevilla, de manera que el club se queda en el limbo y con una situación extrema, con pagos por hacer y con el futuro en el aire, ya que todas las ayudas comprometidas eran para jugar en la ACB. Cabe interponer recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona en un plazo de 20 días para ello, pero deportivamente no resolverá ya nada.

Sin estar inscrito en ninguna competición y habiéndolo apostado todo a la ACB, al propietario de la entidad, Pedro Fernández, que compró el club al Real Betis, que lo vendió un año antes y lo recuperó tras la huida del grupo XOY tras la detención de su CEO, incluso dejó entrever ya hace días que si no se jugaba la ACB la liquidación de una entidad con 38 años de historia era una posibilidad.

La ACB así lo comunicaba en la red social X: "El juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Baloncesto Sevilla respecto a su inscripción en la ACB. Se reafirma la decisión de la Asamblea del pasado 24 de julio y la Liga Endesa 2025-26 la compondrán 18 equipos".

Gonzalo García de Vitoria, el técnico que consiguió el ascenso el 8 de junio, vuelve a pasar por una situación parecida, ya que hace 10 años su Ourense no pudo jugar en la ACB por cuestiones económicos. El club, al menos se mantuvo y sigue compitiendo. A 13 de agosto el, dos meses después de conquistar la Final Four, no hay futuro para el Baloncesto Sevilla.