Un día señalado para creer en el Betis

La ilusión que despertó el Coosur Betis en verano y tras la primera victoria en San Pablo se ha convertido, en menos de un mes, en desasosiego por los malos resultados y sensaciones en los siguientes cuatro partidos, que dejan al conjunto verdiblanco con un balance de 1-4 y las alarmas encendidas a mitad de octubre. Seguramente con la mejor plantilla, hombre por hombre, desde que la entidad heliopolitana se hizo con el primer equipo del baloncesto sevillano, los resultados no llegan y las formas de perder no son las mejores para darle confianza a un proyecto que necesita arrancar ya.

Y no será fácil hacerlo en Las Palmas, donde los de Joan Plaza se plantan para medirse a un Gran Canaria (13:00) que tras los problemas de la pasada campaña parece haber asumido la filosofía de Porfi Fisac de la mano de jugadores como Ennis, al que ya tuvo el técnico antes en Zaragoza, y Pustovyi y el bloque que continúa del año anterior. Ni bloque ni fichajes que capitaneen el proyecto tiene un Betis con urgencias al que ya no le vale con perder dejando buenas sensaciones. La reacción pasa, como dijo Plaza en la previa, por hablar menos y demostrar más, porque también dijo que sus pupilos iban "enrabietados" contra el Breogán tras ser humillados por el Manresa y se llevaron de Lugo otro repaso de categoría.

El acierto exterior será determinante: el Betis apenas promedia un 27,9% en triples

No ha hecho aún el cuadro sevillano un buen partido completo, porque incluso ante el Andorra un bajón de los verdiblancos permitió al rival recuperar una amplia desventaja para forzar la prórroga. Y eso es lo que necesita. Ver que más allá de buenos entrenamientos el trabajo diario se refleja en la pista contra el rival de turno y que jugadores apagados como Evans, Bleijenbergh, Pozas, Bertans o Carrington empiezan a brillar como de ellos se espera. Este último, tras salir el pasado domingo lesionado de la cancha ante el Barcelona, se ha entrenado con normalidad y el susto se quedó en un fuerte golpe que no le impedirá ayudar a sus compañeros.

Algunos problemas más hubo durante la semana en forma leves dolencias, pero Plaza contará con su tropa al completo para afrontar un encuentro decisivo en el que espera el paso adelante de sus jugadores, después de cuatro tropiezos consecutivos. Para evitar el repóquer de derrotas será vital que los triples entren. El Betis es el peor en acierto desde más allá de la línea de los 6,75 metros en la liga, pese a contar con especialistas como Evans, Bertans, Carrington, Bleijenbergh o Vitto Brown. O el balón no llega al sitio que debe, o lo hace sin la velocidad suficiente o el tirador llega tarde o el bloqueo es malo. Siempre pasa algo para que el ataque verdiblanco acabe con una mala elección en el tiro hasta ese pobre 27,9% de efectividad en el triple. No está mucho mejor el Gran Canaria con su 30,3%, si bien es cierto que cuenta con especialistas como Ennis, Brussino o el ex bético Slaughter capaces de romper un partido desde el perímetro.

El Gran Canaria suma tres triunfos y dos derrotas y viene de perder en Andorra

Por dentro el duelo entre Marko Todorovic y Pustovyi bien puede desequilibrar el choque, aunque tienen más poderío interior los locales con Ilimane Diop, Stevic y el tocado Khalifa Diop, que es duda, frente a Agbelese y denostado Spires, que apenas tiene oportunidades.

Será un encuentro muy físico, ya que el Gran Canaria cuenta también con Miquel Salvó, superior sobre el papel en el puesto de tres y el mencionado Brussino, que le puede hacer un traje a Bleijenbergh si el belga no se aplica y ha entendido que no hay que dejarle ni medio metro para lanzar. Probar con Burjanadze de tres podría ser una opción.

Shurna, ese jugador que siempre te mete el triple por muy mal que uno piense que ha lanzado y la pareja en la dirección que forman Albicy y Kramer, que calibrarán las dudas que despiertan ya en la capital andaluza Evans y Pozas, completan un equipo hecho para jugar la Copa del Rey y los play off al que el Betis superó en pretemporada, aunque todo el mundo sabe que nada tendrá que ver ese partido con el de esta jornada. No conceder segundas opciones cerrando mejor el rebote y mitigar los regalos en forma de pérdidas serán otras claves para que el Betis despierta en Las Palmas en un día señalado para creer de nuevo.