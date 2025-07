"¿Quién ha ganado la posibilidad de estar en ACB, Granada, Jaén o Talavera? La ha ganado Sevilla"

sevilla/Pedro Fernández ha presentado el proyecto a varios empresarios del antiguo Betis Baloncesto porque como ha confirmado dejará de llevar el nombre de la marca Betis y se llamará Sevilla con otro nombre que será conocido proximamente. Tras su comparecencia atendió a los medios para despejar las dudas y los rumores de las últimas semanas.

“Definitivamente voy a cambiar el nombre del equipo. Este año, con todo el dolor de nuestro corazón, hemos pedido al Betis que no utilice la marca, y saldremos con nuestro nombre real, que es Sevilla”, aseguró el presidente. Aunque el nombre comercial aún no está cerrado del todo, deja claro que el nombre “Sevilla” estará presente por obligación.

En cuanto a la equipación, también habrá novedades. Pedro Fernández ha explicado que impondrá una camiseta. “Vamos a llevar la verde clarita con la que no hemos perdido ni un sólo partido". "La otra las tengo que hablar con los demás, pero esa es una imposición mía y ojala que sea la primera equipación", aseguró. Además adelantó que el escudo podría llevar "un monumento de la ciudad hispalense como la Giralda".

Entre unas de las mayores preocupaciones para los aficionados está la inscripción para estar en la ACB, que concluirá el 15 de julio. "Sólo falta acreditar la documentación del presupuesto presentado, cifrado en 4.500.000 euros. "El compromiso con las instituciones está. La Junta y el Ayuntamiento han respondido bien y flata cerrar detalles con la Diputación. Estamos esperando también el cierre con patrocinadores", explicó. “Sé que hay patrocinadores a los que no he podido atender aún porque no quiero venderles algo que después no será. No van a patrocinar al Betis, van a patrocinar al Sevilla y van a patrocinar ACB”.

“Esta vez no me quiero meter en líos. El año pasado tuve confianza en apoyos que luego no llegaron, y me tocó poner todo yo. Esta vez el presupuesto tiene que estar garantizado de antemano”, dijo. “No es lo mismo tener el dinero hoy que tenerlo el 30 de julio y esta vez quiero tenerlo ya.” En ese presupuesto se contemplan derechos de televisión (800.000€), subvención del Consejo Superior de Deportes por la sub 22 (250.000€) y se espera que el ticketing supere el millón y medio. “En otras ciudades lo ha conseguido. Aquí también debe estar”, dijo con firmeza. La cifra de dos millones y medios que establece la ACB para entrar explicó el presidente que no es ningún problema, aunque afirmó que "es una cifra límite y nosotros queremos asegurar para estar en una cifra cercana a los cinco millones de euros".

El presidente también anunció una reunión clave con el grupo inversor ya consolidado (más de 50 empresas). A partir de ahí, se cerrarán cifras más concretas y se podrá planificar con mayor claridad. En cuanto a fichajes, confirmó que ya hay movimientos: “Un americano, dos que vienen de ACB pero no quiero decir más. El año pasado se me escaparon cosas y me echaron la bronca", comentó además de garantizar la continuidad del director deportivo.

Ante los rumores de los últimos días dice que esto "le viene mal al proyecto, aunque fue tajante. “¿Quién ha ganado la posibilidad de estar en ACB? ¿Granada, Jaén o Talavera? La ha ganado Sevilla".