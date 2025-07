"Show me the money", el mensaje de Pedro Fernández que cambiará el nombre de Betis Baloncesto

Sevilla/Pedro Fernández presentó su proyecto ACB en sociedad en un encuentro con empresarios, pocos, para recabar apoyos para que Sevilla tenga su sitio en la Liga Endesa la próxima campaña. Seguramente no tuvo el acto la repercusión esperada en busca de un empujón económico que sume a las cantidades acordadas con Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Fundación Cajasol, anfitrión del acto, ya comprometidas siempre que el equipo salga en la máxima categoría del baloncesto nacional. Ahí estuvieron Casimiro Fernández, diputado de Cultura y Ciudadanía, y Ramón Alarcón, CEO del Real Betis.

Pastor Planells, quien fuera jefe de la cantera del club y ahora mano derecha de Pedro Fernández, apuntó al inicio de su intervención que la intención de la entidad era establecer "líneas de vinculación" con las empresas de Sevilla.

"Somos los herederos del Caja San Fernando. Hemos tenido varias pieles que han ido mudando con distintos colores", indicó el directivo, que habló de Fernández como "un empresario que viene a posicionar de nuevo a la entidad entre los mejores".

"La historia no se olvida", afirmaba un vídeo de introducción con imágenes del pasado, momentos de éxito de años atrás e incluso hasta de Kristaps Porzingis con los Celtics. "Esto es una empresa y queremos construir un proyecto de futuro. El patrocinio empresarial va más allá de una aportación económica. Hay beneficios fiscales para empresas y aumento de notoriedad e impacto real que supone patrocinar al baloncesto", indicó al tiempo que hablaba de la "repercusión mediática y social".

"Este año el equipo cambia el nombre, lamentablemente, pero el equipo pertenece a Sevilla y así se llamará. Detrás o delante quiero que llevar un nombre", aseguró Pedro Fernández, que volvió a decir que ganará la liga. "Sevilla v a a jugar en ACB porque se lo ha ganado en la pista", insistió el dirigente, que añadió: "Esto es un éxito de Sevilla. Sé como se gana. Las canastas las van a meter los jugadores como Hughes, el MVP, Benite y cuatro fichajes que ya tenemos".

"Esto es Sevilla, la capital de Andalucía. No Granada, ni Jaén ni Málaga. Sevilla. Las instituciones tienen que ayudar, pero delante del nombre de Sevilla cuando juguemos contra el Real Madrid y el Barcelona tenga un nombre delante el equipo", indicó Fernández, que siguió con su discurso grandilocuente para tratar de convencer a esos empresarios: "Vamos a ganar la liga, como dije el año pasado. Vamos a ganar todos los partidos en casa en la segunda mejor liga del mundo. Pero hasta se me queda corto jugar en la liga española. Quiero más, pero necesito vuestro apoyo. Ya tenemos a los mejores y vamos a contratar a los mejores", insistió. "Showme the money, pelearos por poner vuestro nombre en el equipo, porque si no gano la liga salgo en la tele bañándome en pelotas", dijo antes de que una empresa de asesoría fiscal explicara a los presentes los beneficios fiscales del patrocinio deportivo.

"Entiendo que es positivo el cambio de nombre. La ciudad se llama Sevilla. Soy y parezco muy acelerado en mis conclusiones, pero el que gana, gana. Y el que no, a luchar por ganar. Esta plaza es de Sevilla y aquí se va a quedar", apuntó Fernández, para quien "en San Pablo habrá un gran espectáculo". "A mí me gusta ganar en la prórroga, como en la que estoy con la ACB, pero está vez tiene que ser con el apoyo de todos", finalizó el directivo.