Una nueva plantilla, pero el mismo objetivo

Arranca la segunda vuelta en la Liga Endesa y el Betis Baloncesto lo hace con apenas tres triunfos en su casillero. Lo que sería, en una Liga normal, una situación dramática, aun siendo muy mala, lo cierto es que el equipo está vivo en la eterna lucha de verdiblanco por la permanencia en la Liga Endesa. Un objetivo en el baloncesto sevillano que en otras épocas era una temporada en la que rodarían cabeza pero que es el estado natural desde que la entidad heliopolitana salió al rescate. Sin acierto y con lo justito para salvar el curso, así han ido las cosas: dos descensos deportivos, sólo uno hecho efectivo, y permanencias peleadas hasta última hora conseguidas sobre la bocina por movimientos en la plantilla y en el banquillo intentando arreglar el desaguisado firmado en verano.

Y esta campaña no es distinta. En la jornada 18 ya no están cuatro de los jugadores que iniciaron el curso: Nzosa, lesionado; Evans, traspasado; y Hill y Rodions Kurucs, cortados. Y se han fichado a seis jugadores nuevos: Tsalmpouris, incorporado en la pretemporada como temporero y que ante las necesidades prolongó su vinculación por lo que resta de ejercicio; Fischer, refuerzo interior lesionado para varios meses; Txemi Urtasun, que se entrenaba con el grupo y firmó un contrato temporal; Tyson Pérez, que llegó un mes después de perder a los dos ala-pívots; Maronka, un chaval con dos ratos en ACB que llega cedido del Joventut para foguearse en la capital hispalense; y Joshua Grey, el último en llegar aunque no será la última incorporación. El base es la apuesta para cubrir el hueco dejado por Shannon Evans, que de momento calienta el banco taronja con un rol bien distinto al que tenía en el Betis. Podría debutar este domingo en la importante visita al Casademont Zaragoza (20:00), que lo antecede en la clasificación con sólo una victoria más, por lo que es un duelo de esos que valen doble, aunque los de Luis Casimiro tendrán muy complicado salvar el average tras perder en San Pablo en la primera vuelta por 67-83. Ésa es otra guerra y ya sería un éxito sacar el triunfo del Príncipe Felipe aunque fuese por un punto.

Grey ha viajado a la capital aragonesa con un entrenamiento en las piernas junto a sus compañeros. Como Maronka, que podrá darle algún relevo a un Tyson Pérez que en Tenerife ya demostró que puede volver a ser el jugador que levantó pasiones en LEB Oro en el Canoe y que fichó el Andorra.

Seis fichajes lleva el Betis ya respecto al equipo inicial: Tsalmpouris, Fischer, Tyson, Txemi Urtasun, Maronka y Grey

Estos movimientos y la lesión de Fischer harán que Tsalmpouris pise más la pintura. El griego es un escolta en el cuerpo de un pívot que deberá tomarse las pastillas de la alergia a la zona para echar una mano, o las dos, con Hlinason y Simanic, la pareja de cincos local con mucho físico que desgastarán a Gerun, el mejor reboteador ofensivo de la Liga, en defensa. No hay que olvidar al joven (17 años) Aday Mara (2,18 metros), que cada vez tiene más peso en el equipo maño y viene de meterle 10 puntos al Valencia Básket, su mejor anotación en los 13 partidos que ha disputado esta temporada.

También espera al Betis un ex como Iván Cruz, aunque es Santi Yusta uno de los líderes a los que atar en corto. Trabajo para Pablo Almazán y un BJ Johnson apagado al quien todavía se lo espera. En la dirección de juego el Casademont de Porfi Fisac cuenta con dos jugadores experimentados como Chris Wright, que está por encima del 50% en triples, y el serbio Stefan Jovic. Mucho trabajo para los Pozas, Cvetkovic y Grey, sin olvidar a un Jessup que en San Pablo decidió para los suyos con 20 puntos.

Respecto al partido..., lo de siempre: controlar el rebote, defender con ganas y no tener esas lagunas de juego que permiten a cualquier rival hacer un parcial para encauzar el partido. A por el enésimo milagro en verdiblanco.