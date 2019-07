Un nuevo plan en la cantera

Tras un final de campaña anterior en la que el conjunto júnior y el cadete del Coosur Real Betis no pasaron de los octavos de final en el campeonato de España y el triunfo del infantil en el Andaluz fue el mejor resultado en los escalafones inferiores, parece que el club ha decidido apostar por la cantera aumentando su presupuesto y haciendo cambios sustanciales en el organigrama.

Cambios..., y fichajes. El equipo junior será dirigido por Pablo González, quien da el salto desde el cadete. David Ortega será su segundo entrenador y como preparador físico llega el sevillano Matías Camino, que tomará también las riendas del cadete B. Fundador del CD Gines Baloncesto, Camino procede de Dinamarca, donde estaba instalado desde el verano de 2016 en varias funciones. Allí llegó de la mano de Rafa Monclova, actual técnico del Real Murcia de LEB Plata que renovó el pasado junio tras pelear por el liderato y soñar con la LEB Oro, del que solo lo separó un punto ante el Almansa en la fase final por el ascenso.

Ereño ya coincidió en el Araberri con Asier Alonso, actual secretario técnico

Llevó a los equipos sub 17 y sub 15 de Dinamarca y fue asistente y preparador físico del combinado absoluto. Trabajó también con la sub 16 y después en el Horsholm junto a Monclova, aunque con el regreso a España del técnico y la decisión de la entidad nórdica de no tener equipo sénior llevó la dirección deportiva del club, además de la sub 18 danesa en el Europeo de la categoría.

Camino trabajó desde 2016 con la Federación danesa y era director deportivo del Horsholm

Rafael Gomáriz, entrenador los últimos años del plantel júnior, se encargará de entrenar al cadete, en el que contará con la ayuda del vasco Mikel Ereño de segundo entrenador. Ereño procede del Araberri y esta pasada temporada ya visitó San Pablo con el cuadro vasco siendo segundo de Antonio Herrera. Ya era segundo en la 2017-18 en el Araberri, coincidiendo allí con el actual secretario técnico verdiblanco, Asier Alonso. Probablemente tanto Ereño como Camino tengan más funciones en el club que la de ser ayudantes, dadas sus labores anteriores de scouting, aunque desde la entidad no se ha comunicado nada. Eso sí, llega al conjunto con más proyección de la cantera verdiblanca que el año pasado se proclamó campeón de Andalucía infantil batiendo al Unicaja.

Precisamente en el infantil sigue Ignacio Benítez, que ya ganó el año pasado el Campeonato de España de minibásket como miembro del cuerpo técnico de la andaluza, fue campeón de Andalucía con la selección cadete sevillana y campeón autonómico con el infantil del Betis.

Muchos cambios y apuestas para reforzar la cantera y poner nuevas bases al club verdiblanco desde la base.