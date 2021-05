Y es que casi más importante que el resultado del partido, ya que la decimosexta posición es inamovible para el Betis haga lo que haga esta tarde, es saber qué pasará después. Juanma Rodríguez cumple contrato y el club todavía no se ha pronunciado, aunque él se muestra tranquilo y confiado, si bien la piedra angular por la que pasa todo es el técnico, Joan Plaza, que ha dejado claro que hasta el 1 de julio no se decidirá . Lo hará antes, claro, ya que de su decisión depende que el Coosur siga la línea iniciada este curso por el entrenador catalán o tenga que mirar al mercado para empezar de cero, otra vez, un proyecto.

Otra vez tendrán minutos Mike Torres, Tisma o un Spires que va cogiendo la forma después de tres meses KO. Ndoye será la referencia interior, pero necesita que algún compañero se sume en ataque para poder competir de tú a tú ante un rival con muchos puntos en sus manos. Enfrente estará un Albicy que mueve a los suyos a un ritmo superior a los directores de juego béticos; un Beirán capaz de echarse el equipo a su espalda hasta el punto de hacer recular a Porfi Fisac; un ex bético como Slaughter que le cambió la cara al Gran Canaria desde que aterrizó en la isla; y el potente y polivalente juego en la pintura con Shurna, Costello, Stevic y Balcerowski. Tiene donde elegir el técnico segoviano, que en su día estuvo cerca de recalar en Sevilla para iniciar un proyecto que al cierre de esta temporada queda otra vez en el aire: ¿continuidad o reconversión?

Ahora necesita ganar y que el Unicaja no supere al Real Madrid en el Carpena. Se juega algo. Se juega mucho ante un equipo que el lunes estará de vacaciones y ahí está el reto de Plaza , hacer entender a los suyos que todavía no están de vacaciones y que queda trabajo por hacer defendiendo un escudo que han arrastrado las dos últimas jornadas.

Pero toca acabar el campeonato dejando el mejor sabor de boca posible. Será sin público, ya que Sevilla no está en la fase 1 de la desescalada, pese a que nada prohíbe a nadie hacer lo que el estado de alarma impedía, pero aun así debe el conjunto sevillano dar algo más de lo que ha ofrecido sobre la cancha desde que alcanzó la meta de la salvación.

La campaña pasada se cerró de manera abrupta para el Betis cuando votó en la asamblea de la ACB irse de vacaciones mientras otros 12 equipos disputaban la burbuja de Valencia. Se quedaron partidos sin jugar y hubo socios, menos de 200, que donaron su dinero al club por esos choques no disfrutados. El club quiso agradecer su gesto inscribiendo sus nombres en una camiseta que los jugadores lucirán hoy ante el Gran Canaria y que esos abonados podrán adquirir al 50% de su precio habitual: a 27 euros. Para el resto de aficionados no estará disponible esta edición limitada, ni siquiera a los que, pese a no haber podido ver ningún partido esta campaña, renovaron su abono. La medida choca contra una de un club más modesto como el Manresa, que regalará una camiseta de juego de esta campaña a sus casi 2.500 abonados.