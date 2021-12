La sensatez de Eulis Báez que suma

Lejos de los tópicos de las palabras vacías del típico fichaje que llega para unos meses a ver qué ocurre. Eulis Báez lanzó un mensaje tan claro como sensato. No esconde el dominicano que la situación es complicada, pero llega con un optimismo y unas ganas que pueden contagiar a un grupo que esta tarde espera entrenar por primera vez al completo: "No me interesa lo que lo que se ha hecho antes, sino lo que vanos a hacer. Es mi filosofía en toda mi vida", aseguró.

"Estoy feliz por esta oportunidad y preparado para el reto. La posición del equipo es incómoda, pero nada que no se pueda arreglar con trabajo", indicó el veterano ala-pívot, que está "para jugar ya". "Es verdad que llevo dos meses sin jugar tras acabar la liga de mi país, pero estoy en forma porque no he dejado de entrenar y no será difícil adaptarme al nuevo grupo. Es un nuevo entrenador, con ideas y sistemas nuevos. Es como si fuera el primer partido de la temporada para todos. Hay que olvidar el pasado y pensar sólo en el presente, en el trabajo a partir de hoy", señaló el interior, que añadió: "No hay tiempo para quejarse, sólo para trabajar y mejorar. No me interesa lo que lo que se ha hecho antes, sino lo que vanos a hacer".

Para Báez la decisión de fichar por el Betis tiene una razón de peso: "Quiero competir. Esto es un reto para mí. Hemos de buscar la fórmula para jugar mejor. La decisión fue fácil. Me adapto bien a las nuevas situaciones", indicó.

"Hablé con el entrenador. Quería saber su pensamiento para revertir esta situación. No pienso en la clasificación, sino en el trabajo para salir e ahí. Es la clave, cometer los menos errores posibles y tener claro que es innegociable no dar el cien por cien", destacó el dominicano. Cuestionado por cómo se ha encontrado de ánimo al grupo destacó: "He visto jugadores con sonrisas en el entrenamiento, motivados. No veo mala dinámica", aseguró.

Por su parte, Cvetkovic señaló que llega para dar "lo que necesite el equipo". "Puedo jugar en dos posiciones, base o escolta. Ya en el Estudiantes jugué toda la temporada de escolta en el primer año", explicó. Sobre su experiencia en la lucha por evitar el descenso, destacó: "No hay que pensar en dónde estamos. Sólo hay que centrarse en trabajar y competir duro".