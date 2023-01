El traspaso que se convierte en culebrón Evans

Cuando Evans se despedía desde el centro de la pista tras la derrota con Obradoiro, después de fallar un triple con 69-71 que era para haber salido por la puerta grande, y a hombros, todo apuntaba que vestiría la camiseta taronja en su próximo partido. Y así lo era, pero la operación se ha enquistado y lo que parecía un rápido acuerdo a tres se está empezando a convertir en un culebrón que debe acabar resolviéndose.

El caso es que el jugador quiere salir. Después de todos los servicios prestados, y pagados, cree que es el momento de dar un paso más y dejar de pelear exclusivamente por la salvación. La propuesta del Valencia Básket lo seducía y había acuerdo entre las partes, aunque la letra pequeña lo ha cambiado todo.

De un lado está el Betis. El jugador tenía una cláusula de salida a Euroliga de 200.000 euros hasta el 31 de diciembre. Pasada esa fecha hay que negociar, pero a partir de esa cantidad y teniendo en cuenta que cada vez es más difícil encontrar jugadores en el recambio y menos del nivel de Evans. La cláusula del millón no existe y si alguien llegara con esa cantidad serían los propios dirigentes béticos los que llevarían en su coche al jugador a Kaunas si hiciera falta.

Las negociaciones con el Valencia estaban en torno a los 400.000, pero el club levantino quiso incluir en esa cantidad el sueldo del jugador en estos meses para después firmarle un contrato multianual y con opción de corte por si el norteamericano no encajaba. Ahí se frenó toda la operación.

Evans cobra, según apunta encestando.es 40.000 euros netos en Sevilla y el jugador estaba dispuesto a perder cierta cantidad asegurándose un contrato después. El club verdiblanco, sin embargo, considera que de la cantidad que se negocia por su traspaso es independiente lo que el a Valencia acuerde con el base y no debe descontarse del traspaso. La idea de Valencia era gastar en torno a los 400.000 en toda la operación, de manera que no le salen las cuentas ni al Betis ni a Evans.

En este tiempo y con Evans en el escaparate del mercado y la Euroliga hay rumores de que algún otro club habría llamado a la puerta heliopolitana. Hasta el lunes oír la noche desde la sección verdiblanco desmentían la opción de Olimpia Milano.

Mientras se resuelve todo el jugador no se ha entrenado esta mañana, con permiso del club, con el resto de sus compañeros, pocos entre lesionados y los fichajes que espera Luis Casimiro y que no llegan, pues aún no tiene sustituto de Rodions Kurucs, un mes después de su salida, ni de Hill, que ya ha jugado con el Girona. Que Evans no se entrene con el permiso del club muestra el interés de las partes en que la negociación fructifique, pero el Betis tiene claro que no será a cualquier precio ni saliendo perjudicado.