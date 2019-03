Curro Segura: "Estamos dolidos por las últimas derrotas"

Curro Segura ha vivido mucho ya en el baloncesto como para que dos derrotas, aun siendo severos correctivos, le hagan ponerse nervioso. No son un problema, sobre todo después de lo demostrado ya por su equipo en lo que va de temporada, pero sí un aviso de que hay que recuperar el nivel en lo que queda de curso.

Plantilla

"Estamos dolidos. A nadie le gusta perder y menos de esa forma. El equipo está con ganas de quitarse la espina y volver a la senda del triunfo".

Derrotas

"Resulta sorprendente por lo abultado de los resultados. Otras veces estando abajo en el marcador fuimos capaces de revertirlo. Ya son pasado y debemos olvidarlo y volver a nuestro mejor nivel defensivo".

Explicación

"No creo que se nos esté haciendo larga temporada ni que nos hayamos creído que estaba todo hecho. Debemos poner el foco en el Cáceres. Ni el récord, ni la Copa Princesa suponen nada, porque todo sabemos cuál es el verdadero objetivo. Sólo pensamos en el siguiente partido.

Rival

"Es un conjunto peligroso que llega tras una racha de derrotas, cambios en la plantilla y en el banquillo y ahora con un jugador como Trist que conoce bien la categoría y está haciendo números de MVP. Será difícil, porque ya todos los equipos se juegan mucho. También nosotros. Será un partido de mucha tensión".

Bajón

"Me preocupa moderadamente. Durante toda la temporada hay altibajos. Los individuales me preocupan menos, porque cada día los jugadores se entrenan a buen nivel".

Problema

"No queremos estar recordando los últimos encuentros. En Bilbao estuvo controlado hasta el descanso. El patrón común es que con amplia diferencia no nos metimos en el partido. La distancia con nuestros perseguidores no ayuda a estar más relajados, pero el reto es seguir compitiendo. Este bajón es más mental que físico. Es lo que estamos trabajando. Tengo plena confianza en el equipo y en el trabajo diario".