Eloy Ramírez, cruzar el ‘charco’ como apuesta

Eloy Ramírez no dudó este verano de nuevo en hacer las maletas y cruzar "el otro charco". No el grande hasta América, sino el Estrecho de Gibraltar para enrolarse de nuevo en el proyecto del Melilla de la mano de Alejandro Alcoba, que lo reclutó a mitad de la pasada temporada y de nuevo contó con él para ayudarlo en esta campaña desde el inicio.

El utrerano repite en Melilla como segundo entrenador, "feliz" por la "confianza" mostrada por el técnico en él. "El trabajo el año anterior fue bueno y nos quedamos cerca del ascenso (perdió la final de los play off ante el Manresa), pero llegué en febrero y el trabajo ya estaba muy marcado. Este curso he empezado desde la pretemporada y percibo la mejora del equipo día a día y los frutos que da nuestro trabajo", afirmó el preparador sevillano, para quien "el nivel de la liga ha subido mucho". "Hay equipos que han fichado muy bien y veo un peldaño por encima al Betis y al Bilbao, pero cualquiera te puede ganar porque se ha igualado todo mucho”, explicó Ramírez, que ve al Betis "en modo rodillo". "En su casa perderá pocos partidos. Para sorprenderlo hay que hacer un encuentro muy completo en las dos canastas imponiendo un ritmo alto", destacó. "Me sorprende lo compacto que está el Betis. Pese a contar con 12 jugadores y un entrenador nuevos muestra ya muchos automatismos de un equipo hecho", explicó, el técnico.