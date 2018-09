Haro: "Hay baloncesto en Sevilla por el Betis y por una de mis empresas"

"Hay baloncesto en Sevilla gracias al Betis y por una de mis empresas que puso dinero en su momento. Si no, no habría baloncesto en Sevilla", afirmó Ángel Haro, máximo dirigente de la entidad heliopolitana, en Cope Sevilla, añadiendo que pese a los malos resultados en las dos últimas campañas "baloncesto no es una palabra maldita".

En este sentido, el presidente bético incidió en que "hay que reconocer los errores" por los dos descensos deportivos del conjunto hispalense. "Los dos primeros años no se ha hecho una buena gestión deportiva. Es cierto que la primera temporada fue difícil hacer una planificación porque cogimos al equipo a última hora. Al año siguiente comenzamos con una planificación para LEB y al final, afortunadamente, jugamos en la ACB. Se han hecho las cosas mal y se han subsanada y ahora hay una buena estructura, pero sin el Betis no habría baloncesto en Sevilla. Está muy bien criticar, pero aquí nadie pone dinero sobre la mesa, sólo el Betis en estos momentos, así que espero que ayudemos todos a que siga habiendo baloncesto en la ciudad".

Cuestionado sobre el nuevo curso, Haro consideró que "hay equipo para quedar entre los dos o tres primeros" en la LEB Oro. "Se ha hecho un buen equipo con humildad. No se puede pensar que vamos a subir de calle por ser el Betis. Tenemos que empezar a ganar desde el principio", advirtió.