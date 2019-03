La calculadora, el calendario y la imaginación que echa a volar

Quedan ocho jornadas para que acabe la fase regular de la LEB Oro y el Betis Energía Plus, sólido líder de la categoría, cuenta con cinco triunfos de ventaja sobres sus inmediatos perseguidores: el Melilla, que vio cómo el Coruña ponía fin a su racha de siete victorias esta jornada, el Ourense, su próximo rival y que ganó al Valladolid por 81-75, y el Oviedo, que superó también al Araberri por 71-63. A esta terna podría sumarse el Bilbao Básket si gana al colista CB Prat en Miribilla, mientras que a seis victorias se quedan el Granada y el Palencia.

Una hecatombre debería de darse para que el conjunto de Curro Segura no lograse el premio que conlleva acabar la liga el primero: el ascenso directo a la ACB sin la lotería de unos play off y posterior Final Four que esta campaña parecen más igualados que nunca.

Es inevitable mirar al calendario y sacar la calculadora para ver cuándo podría ser matemático ese ascenso. Dependerá, claro, de los resultados del Betis y de sus rivales, pues hay enfrentamientos directos, pero la posibilidad más cercana podría ser el partido de dentro de cuatro jornadas en San Pablo ante el Granada.Se da la circunstancia, además, de que sólo el conjunto vasco le tiene ganado el average a los sevillanos, ya que aunque el Betis aún tenga que jugar con el Ourense, el Melilla y el Oviedo, en la primera vuelta ya los superó por 29, 21 y 26 puntos, respectivamente, por lo que a priori no parece que alguno les pueda recuperar el average. El ascenso parece ya sólo cuestión de saber cuándo y dónde.