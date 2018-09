"Nos ha faltado algo más en el juego interior"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Betis Energía Plus, pasó por los micrófonos de Radio Marca para analizar la actualidad del conjunto verdiblanco, incidiendo en la idea que transmite desde que llegó la LEB Oro "será muy complicada" y pese a asegurar estar "relativamente contento" con la confección de la plantilla, asume que "por dentro al equipo le falta algo", por lo que mantiene "opciones abiertas" para reforzarse por el contrato temporal de Tunde.

Categoría: "Esperemos que sea un paso efímero, pero no es una liga fácil como pasa con la Segunda División de fútbol. Hay muchos conjuntos que llevan ya tiempo, con entrenadores que dominan la categoría y equipos que mantienen el bloque de años atrás. Será un año difícil para el que hay que prepararse bien física y psicológicamente".

Ascenso: "Este año varios clubes han subido de presupuesto por el cambio de formato y las posibilidades reales de subir. La Final Four es una lotería y perjudica a equipos con plantillas más largas y potentes. Ser campeón es el primer objetivo, pero si no hay. afortunadamente, otra vía más complicada. Lo que hay que hacer es prepararnos bien y acoplar a este nuevo grupo de jugadores que nunca han jugado juntos. Las sensaciones son buenas y hemos conformado la plantilla mirando lo primero que sean buenas personas. Hay buena química y para empezar no está mal. Después habrá que ver si somos un equipo con carácter y competitivo y cómo afronta situaciones las difíciles que llegarán".

JUEGO INTERIOR "Tenemos aún opciones abiertas para maniobrar durante la temporada. Hemos hecho encaje de bolillos para confeccionar el juego interior; pero aún tenemos once jugadores y uno con contrato temporal"

FUTURO "Si se hacen las cosas bien hay un futuro muy bueno: subir, consolidarse y crecer con una posible ampliación del presupuesto si se van logrando los objetivos; el Betis quiere que la sección de baloncesto también crezca"

Plantilla: "Lo primero que buscamos era un bloque de jugadores que dominaran y conociesen la categoría. Es cierto que hemos tenido problemas en el juego interior, porque en la LEB Oro no es fácil encontrar jugadores dominantes. De hecho tenemos aún opciones abiertas para poder maniobrar durante la temporada para tener un mejor juego interior. Los cinco grandes o cuatro con buena mano son figuras que también buscan equipos ACB y de toda Europa. Hemos tenido que hacer encaje de bolillos para confeccionar el juego interior".

¿Satisfecho?: "Estamos relativamente contentos. Nos ha faltado algo más en el juego interior. Tenemos once jugadores y uno con contrato temporal (Tunde) por dentro, además de Marcius que se está recuperando. Sabíamos de su lesión, una cirugía menor para la limpieza de unas calcifcaciones en la rodilla y esperamos que dentro de tres semanas o en un mes esté con el equipo. Si están sanos, ahí estamos contentos. En el tema del cuatro buscábamos algo más a lo que no pudimos llegar. En algunos casos se lanzaron ofertas pero no pudimos llegar a esos jugadores, pero de momento estamos contentos con la aportación de Obi, que lleva dos partidos muy buenos y ojalá siga en esta línea. Teníamos algunas dudas en cuanto a su dureza y energía y lo está haciendo muy bien".

Stainbrook: "Tiene molestias en las rodillas. Se le están haciendo una serie de pruebas, pero por las noticias que nos llegan puede que no sea tan importante y que se pueda incorporar los próximos días a la dinámica del grupo".

Rivales: "Bilbao, que viene de ACB, es uno de los conjuntos llamados a estar arriba, como Melilla. Palma ha hecho un gran equipo, Palencia tiene un grupo muy veterano y como Coruña y Oviedo siempre están ahí... Hay muchos rivales, además del equipo sorpresa de cada. Y hay que contar con los filiales. En definitiva, será una liga muy complicada y deberemos dar lo mejor de nosotros mismo para lograr el objetivo. El otro día le comentamos a los jugadores en una reunión que cada partido será una final y que no podemos tener despistes".

HORARIO "En casa jugaremos los viernes a las 20:30; la mayoría de rivales juegan los viernes y si juegas un domingo en casa, descansas el lunes y viajas el jueves tienes pocos días de entrenamientos. Así cuadramos las semanas mejor"

DEBUT EN HUESCA "Pablo Almazán ya avisó a sus compañeros que el año pasado el Melilla, que jugó la final del play off, y el Breogán, que subió como primero, perdieron en esa cancha. Es un equipo que juega a un ritmo alto y posesiones cortas"

Futuro: "El Betis quiere que la sección de baloncesto también crezca. Cuando unos directivos responsables ponen tanto énfasis e ilusión es algo que me lleva a decidirme para venir. Si se hacen las cosas bien hay un futuro muy bueno. Subir, consolidarse y crecer con una posible ampliación del presupuesto si se van logrando los objetivos".

Entrenador: "Elegir a Curro Segura fue una cuestión similar a la de jugadores. Buscábamos gente con ambición y hambre y es una persona a la que yo conocía ya y tenemos un feeling especial. Eso es algo importante, porque cuando las cosas no vayan tan bien puedo decirlo las cosas directamente".

Horario: "En casa jugaremos los viernes a las 20:30. Hay algún partido que tendremos que jugar en sábado por coincidencia con el fútbol sala, pero la mayoría de rivales juegan los viernes y si juegas un domingo en casa y descansas el lunes y viajas el jueves tienes pocos días de entrenamiento. Jugando los viernes las semanas se cuadran mejor. Creo que a la gente le costará, pero los aficionados se adaptarán y entenderán que es una buena fecha".

Debut en Huesca: "Es un primer rival complicado. Pablo Almazán ya avisó a sus compañeros que el año pasado el Melilla, que jugó la final del play off, y el Breogán, que subió como primero, perdieron en esa cancha. Mantiene el bloque y entrenador del año pasado, por lo que seguirá jugando con un ritmo alto y posesiones cortas. es un conjunto que juega muy alegre y si coge una buena racha rompe el partido".