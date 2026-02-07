El Cajasol Sevilla BM Proin también asalta Oviedo con carácter y se lleva dos puntos de valor (27-29)

El Cajasol Sevilla BM Proin salió reforzado de su visita al Polideportivo de Vallobín tras superar al Confía Base Oviedo en un encuentro correspondiente a la División de Honor Plata que exigió máxima concentración durante los sesenta minutos. El equipo sevillano, que actuaba como visitante, mostró personalidad, temple competitivo y una notable capacidad para golpear en los momentos decisivos de un choque que tuvo múltiples cambios de guion.

El inicio fue igualado, con ambos conjuntos intercambiando goles y buscando imponer su ritmo. El Oviedo encontró en Elián Goux a su principal argumento ofensivo, mientras que el Cajasol Sevilla respondió con fluidez en ataque, destacando las conexiones de Montoro, Tioumentsev y Morgado en el pivote. La primera brecha llegó gracias al ajuste defensivo sevillano y a las primeras paradas de Ramón Fuentes, titular en esta ocasión, que permitió abrir una renta de tres goles (5-8).

El conjunto dirigido por Víctor Montesinos mantuvo el control durante buena parte del primer acto, explotando el contraataque y el juego rápido. Sin embargo, una fase de imprecisiones y pérdidas permitió al Oviedo enlazar un parcial favorable de 5-0 que devolvió la igualdad al marcador. El empuje local y la inspiración exterior de Goux apretaron el duelo, aunque el Cajasol Sevilla logró cerrar la primera mitad por delante (16-17), sosteniéndose en el acierto ofensivo de Tito Díaz y la solvencia de Alberto Ruiz.

Tras el descanso, el partido entró en una fase de máxima exigencia física y mental. El Oviedo adelantó líneas y trató de imponer una defensa agresiva, pero el Cajasol Sevilla respondió con paciencia, buena circulación y efectividad en el lanzamiento exterior. Fue entonces cuando emergió la figura de Kilian Ramírez, decisivo entre los palos con varias intervenciones de mérito, incluida la parada de un penalti que resultó clave para frenar cualquier intento de sublevación final de los asturianos.

Efectividad El Cajasol Sevilla BM Proin firmó un triunfo de autoridad en la pista del Confía Base Oviedo tras un partido exigente, lleno de alternativas y marcado por la solidez defensiva, la aportación coral y las paradas decisivas de Kilian en la segunda mitad

Con el paso de los minutos, el conjunto sevillano fue encontrando espacios y castigando los desajustes rivales. Morgado, muy fiable en el pivote, se convirtió en un recurso efectivo, mientras que Pablo Soler aportó velocidad y acierto desde el extremo. El marcador se fue ampliando poco a poco hasta alcanzar una ventaja que permitió al Cajasol Sevilla gestionar el tramo final con mayor serenidad a pesar de que el marcador se estrechaba.

Pese a los intentos del Oviedo por volver a engancharse al partido, el equipo sevillano no perdió la compostura. La defensa, más sólida en el tramo decisivo, y el control del ritmo evitaron sustos innecesarios. Incluso en situaciones de inferioridad numérica, el Cajasol Sevilla BM Proin supo competir y mantener la diferencia, demostrando madurez competitiva y oficio.

Este triunfo supone otro paso importante para el Cajasol Sevilla BM Proin, que confirma su fortaleza y su capacidad para competir lejos de casa en una categoría tan exigente como la División de Honor Plata. La victoria en Oviedo refuerza la confianza del grupo y subraya el valor del trabajo colectivo, en una noche en la que el equipo supo sufrir, resistir y golpear con eficacia cuando el partido lo pidió.