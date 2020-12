Dos años de sanción por dopaje para la campeona africana de bádminton

La jugadora mauriciana de bádminton Kate Jessica Foo Kune, cuatro veces y vigente campeona africana de bádminton, ha sido sancionada con dos años de suspensión por dopaje por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al que recurrió tras dar positivo en el campeonato continental de 2019, en el que fue segunda. Durante aquella competición, disputada en Nigeria, Kune dio positivo por el esteroide anabolizante androgénico 1-androstenediona.

El tribunal disciplinario de la Federación Mundial consideró que la jugadora no había sido responsable del consumo de esa sustancia prohibida y no le impuso sanción alguna, aunque anuló su resultado. La propia Federación llevó luego el caso al TAS, al considerar que Kune no había probado, como alegaba, que alguien había contaminado intencionadamente su botella de agua con la sustancia dopante.

El TAS ha estimado este argumento y "rechaza la teoría de que hubo sabotaje", por lo que ha impuesto dos años de suspensión a la jugadora, a partir del 15 de diciembre de 2020. Kune fue la abanderada del equipo de Mauricio en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en ese mismo año alcanzó el puesto 63 de la clasificación mundial, su mejor ránking.