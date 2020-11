Los Hornets cierran la firma de Gordon Hayward y dan de baja a Batum

Los Hornets de Charlotte confirmaron este domingo por la noche el cierre de la firma y traspaso del alero Gordon Hayward por parte de los Celtics de Boston, que también les dan las selecciones de segunda ronda de los sorteos universitarios del 2023 y 2024.

A cambio, los Hornets ceden a los Celtics una segunda ronda condicional en el sorteo universitario del 2022.

Antes que se cerrase el acuerdo con los Celtics, los Hornets ya habían anunciado el despido del veterano alero francés Nicolas Batum, que fue colocado en la lista de los descartados, y en los próximos días, cualquier equipo de la NBA que quiera sus servicios lo puede fichar como agente libre.

De momento, ya se habla que los Knicks de Nueva York y Los Angeles Clippers están interesados en fichar a Batum, de 31 años, quien, de acuerdo a varias fuentes periodísticas, está más decidido por irse con el equipo californiano.

El salario de Batum de la última temporada de contrato que le quedaba con los Hornets se repartirá durante las próximas tres temporadas con un coste anual de nueve millones de dólares de capital muerto en las cuentas del equipo de Charlotte.

