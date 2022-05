Las 5 claves de jornada 34

La rotundidad del campeón de LaLiga Santander, el Real Madrid; la reacción del Barcelona, vencedor ante el Mallorca; el laberinto del Atlético de Madrid, derrotado por 2-0 por el Athletic Club; la reincidencia del Sevilla, que sólo ha ganado cinco partidos en la segunda vuelta; y la resistencia del Alavés, el Levante y el Granada, los tres en zona de descenso, para competir por la permanencia son cinco claves de la trigésimo cuarta jornada de LaLiga Santander:

- La rotundidad del campeón:

La sentencia de la Liga fue igual de incontestable que ha sido su temporada. No hay matices sobre el campeón, dominador casi de principio a fin del campeonato, con la demostración numérica de sus 15 puntos de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos, pero también de cada perspectiva de la clasificación. Nada más ha perdido tres encuentros, ha marcado más goles que nadie (73), es el segundo que menos ha recibido (29, por los 28 del Sevilla) y sólo ha cedido a sus rivales 21 de los 102 puntos por los que ha competido. Entre individualidades maravillosas como Karim Benzema y Thibaut Courtois, indispensables para entender la superioridad en esta Liga del Real Madrid, surge un grupo y un campeón rotundo, como coronó con el 4-0 con el que sobrepasó al Espanyol en el Santiago Bernabéu.

- La reacción del Barcelona:

Atascado en su territorio con dos derrotas consecutivas contra el Cádiz y el Rayo Vallecano, las dos por 0-1, el Barcelona retomó su rumbo hacia la Liga de Campeones contra el Mallorca en el Camp Nou. Memphis Depay abrió el marcador, ampliado por Sergio Busquets, para disparar su ventaja en el esprint final por las cuatro primeras posiciones. Ya son dos puntos sobre el Sevilla, tercero; cinco sobre el Atlético de Madrid, cuarto; y nueve sobre el Real Betis, quinto con un encuentro menos. Necesitaba tal reacción el conjunto de Xavi Hernández, al que no le ha alcanzado para competir LaLiga, pero sí, salvo sorpresa, para jugar la fase de grupos del máximo torneo europeo el curso que viene. Además, recuperó a Ansu Fati, de vuelta a la competición después de tres meses de baja por lesión.

- El laberinto del Atlético:

"No tengo respuesta de qué está pasando, pero está pasando algo que aquí, desde que estoy, no ha sucedido", expresó Jan Oblak, autocrítico como desde hace tiempo no se recuerda a nadie en el errático recorrido del Atlético de Madrid por este curso, cuyo final para alcanzar el objetivo de la Liga de Campeones parece una agonía, por el cansancio, por las lesiones, por la desconcentración, por el bajo nivel defensivo, por fallos impropios de este nivel, por una secuencia incomprensible para él mismo de desdichas que revivió contra el Athletic Club, con un gol en propia puerta nada más empezar y un penalti desafortunado y absurdo en el segundo tiempo, que ponen en peligro su meta mínima: la cuarta posición.

- La reincidencia del Sevilla:

Cuando LaLiga alcanzó su ecuador, el Sevilla era un candidato al título. Indudable. Sólo dos puntos lo separaban del liderato del Real Madrid, tan imponente como se había mostrado el equipo de Julen Lopetegui a lo largo de las primeras 19 jornadas: 12 victorias, cinco empates, tan solo dos derrotas y nada más 13 goles en contra. La segunda vuelta, quizá el vértigo, a lo mejor la presión de las alturas, lo cambió todo, con una reincidencia en el error impensable en el primer tramo. El empate en casa contra el Cádiz fue el octavo de los quince choques ya jugados de la segunda parte del torneo, con sólo cinco triunfos.

- La resistencia del Alavés, el Levante y el Granada:

El paso de las jornadas mantiene al Alavés, al Levante y al Granada en la zona de descenso. Por más que creen, por más que suman puntos, por más que su reacción sea una realidad, la distancia entre ellos y la permanencia apenas se reduce. El conjunto valenciano, que empató en el derbi en Mestalla, está a seis puntos de salvarse con doce por jugarse; el equipo vitoriano, ganador de dos de las últimas tres jornadas, divisa la continuidad en la máxima categoría aún a cuatro puntos; y el bloque andaluz, con dos igualadas seguidas, está a un punto del Cádiz, que marca la línea. Pero, a la vez, ninguno de los tres desiste, entregados a la resistencia hasta el final de su plaza en Primera División.