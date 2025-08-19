Los cuatro piragüistas sevillanos, preparados para Milán

El Mundial de sprint olímpico y paracanoa que se disputará en Milán (Italia) desde mañana miércoles 20 hasta el domingo 24 contará con la participación de tres representantes del Club Náutico Sevilla y una del Círculo Mercantil e Industrial. El torneo acogerá a más de 600 deportistas de 71 países diferentes.

Respecto a los reprsentantes del Club Náutico Sevilla competirán Carlos García, Carlota Blanca y Elena Gómez-Millán, que será la primera en competir en el Idroscalo, en la categoría de C2 200 metros junto a la gallega Claudia Couto, con la que el pasado mes consiguió una plata en el Mundial sub 23 de Portugal. Este miércoles, a las 15:08, competirá por primera vez y en el caso de no clasificar de manera directa para la final (el sábado a las 15:30) tendrá que intentarlo en las semifinales, el viernes a las 11:23 horas.

Por su parte, Carlota Blanca, finalista en la Copa del Mundo de Polonia disputada el pasado mayo, participa en KL2 200 metros de paracanoa, siendo la primera eliminatoria el miércoles a las 15:18. Las semifinales se disputarán el viernes a las 9:25 y si llega a la final tendrá que competirla el sábado a las 15:18, misma hora a la que se estrenará mañana.

El tercer palista es Carlos García, que competirá K2 500 metros con Enrique Adán, compañero con el que consiguió este año la plata en la Copa del Mundo de Hungría. La primera prueba será el jueves a las 11:15, la semifinal sería el sábado y las finales C, B y A el domingo a las 9:20, 9:25 y 10:54, respectivamente.

Ana Cantero representará el Círculo Mercantil e Industrial tras conseguir notorios resultados en el Campeonato de España de Pontevedra y aspira a conseguir hasta dos medallas. En C1 500, si logra clasificar a las semifinales, las disputará el viernes a las 9:40, mientras que la final será el sábado a las 14:34. En C4 500 luchará por la medalla directamente en la final del domingo (11:08) junto María Corbera, Valeria Oliveira y Claudia Couto.