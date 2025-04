Un derbi marcado por la permanencia

Sevilla/Derbi sevillano en la Liga F con un Betis Féminas que se juega más que tres puntos y no sólo por lo que significa ganar este tipo de partidos. Ganar el derbi pasa a ser vital para las verdiblancas, que se están jugando la permanecia en la Liga F. No se lo pondrá nada fácil un Sevilla Femenino, que es cierto, que no tiene grandes objetivos, ya que están prácticamente salvado y las zonas de arriba están inalcanzables, por lo que dar la puntilla al Betis en su lucha por la salvación es el único objetivo ya.

Será el primer duelo de rivalidad local para el técnico Juan Rojo, que cogió el equipo tras el parón de selecciones y ha llegado con la ilusión de lograr la permanencia. Su etapa comenzó con buenas sensacions tras ganar en casa a la Real Sociedad, aunque en la anterior jornada se llevaron un duro varapalo al recibir una goleada contra el Real Madrid (5-1). Es cierto que no se pueden comparar las dos plantillas, pero la imagen de las de Heliópolis fue preocupante. Además, el calendario para las verdiblancas no es nada sencillo. Incluido este derbi aún tienen que jugar en casa del Costa Adeje Tenerife y el líder, el Barça. En la última jornada tendrán un duelo decisivo en tierras catalanas contra el Espanyol, conjunto que también está en la lucha por lograr la salvación. El dato demoledor para el Betis Féminas es que sólo han logrado dos triunfos en lo que se lleva de 2025 (3-1 contra la Real Sociedad y 1-2 frente el Levante). Sólo han ganado un encuentro en los últimos siete duelos. Tiffany Cameron podría cumplir su encuentro número 50 con la camiseta del Betis Féminas, aunque la participación de la jamaicana está por ver, ya que ha perdido la titularidad con la llegada de Juan Rojo: sin minutos ante la Real Sociedad y sólo 18 contra el Real Madrid.

Mucho más tranquilas están las pupilas dirigidas por David Losada, ya que están prácticamente salvadas con nueve puntos de renta con el descenso con 12 puntos por jugarse. Sin embargo, el Sevilla Femenino quiere resarcirse después de ser goleado el Miércoles Santo por el Barça, a pesar de realizar numerosas rotaciones pensando en la Champions. Las de Nervión sólo han ganado un partido de los últimos cuatro que han disputado. Necesitarán la mejor versión de sus máximas goleadoras, Natalia Padilla y Fatou Kanteh, sobre todo la última que viene de marcar en las dos últimas jornadas.

El balance está muy igualado en los derbis sevillanos, con cinco victorias para el Betis Féminas, seis para el Sevilla Femenino y cinco empates. La noticia positiva para las verdiblancas es que no pierden un derbi femenino desde el año 2021 en casa, con dos empates y un triunfo para el equipo de las 13 barras en los últimos tres duelos disputados como local.

La encargada de dirigir el encuentro será la árbitra bilbaina Rivera Olmedo. El encuentro se disputará a partir de las 18:00 en la ciudad deportiva Luis de Sol.