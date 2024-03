El ensamblaje desperdició una ocasión ideal

SENSACIONES que no invitan al optimismo las que se desprendieron del partido que España perdió con Colombia. Cuando el tiempo avanza hacia la Eurocopa, la imagen del equipo nacional no fue buena. Ni siquiera la excusa de que se tratara de una especie de Unidad B maquilla el bajo nivel exhibido colectivamente por el equipo nacional. Y no es que estuviera mal según qué individuo, sino que fue problema de ensamblaje.

Dio la sensación de que los individuos no estaban conjuntados, como dando la imagen de estar el grupo poco trabajado. Nada que objetar a la convocatoria del seleccionador, pues aunque nunca pueden estar todos lo que son sí es cierto que todos los convocados tienen nivel para ser elegidos. El problema fue que la impresión era la de un grupo de amigos que acababan de verse, pues de otra manera no se comprende el poco trabajo que tuvo el guardameta cafetero.

Y como pasado mañana en el Bernabéu será otro el equipo que se enfrente a Brasil, pues resulta que el partido con Colombia fue el de una ocasión perdida en aras del acoplamiento. A la Eurocopa hay que llegar con los automatismos en perfecto estado de revista, pero fue una ocasión perdida la de antier en el Olímpico de Londres y un baldón al prestigio de un equipo que en cierta ocasión fue campeón del mundo, de ahí el júbilo conque los colombianos celebraron seguir invictos.

Justo vencedor Colombia, en todo momento se temía más un gol de ellos que la llegada de uno nuestro. Aunque toda derrota dicen que acarrea enseñanzas, pocas son las que ha dejado ésta de Londres. Si acaso deja la obligatoriedad de ir conjuntando a la tropa y Brasil es un estupendo rival para tomarse las cosas en serio. El tiempo vuela, las ausencias de Gavi y de Pedri son dolorosamente añoradas y el que queda por delante hay que aprovecharlo. Cuestión de prestigio.