Cada época tuvo a su mejor de la historia

Haber logrado el Mundial ha reabierto el debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia, pero eso es algo difícil de discernir. Cambian los tiempos, todo evoluciona, el físico del futbolista ha mejorado sustancialmente y también las canchas. Ya no puede verse una sola foto de un jugador embadurnado de barro y, desde luego, es indiscutible que también el estado de la yerba influye a la hora de extrapolar épocas.

Me hubiera gustado no haber nacido tan pronto y no haber visto el apogeo de Alfredo di Stéfano, pero no se dio el caso y puedo decir que la Saeta Rubia ha sido el mejor aglutinador de futbolistas para componer un equipo memorable, el Real Madrid. Era el jugador total, ese que defendía como un central y que acababa de máximo goleador un año sí y otro también. También disfruté de aquel Pelé de México 70, como de Eusebio en Inglaterra 66 o de Cruyff en Alemania 74.

Cada época tuvo su futbolista y aunque el honor se sortea entre el repóquer que forman Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y Messi, decantarse por uno solo sería injusto. Que Maradona ganase dos scudettos con el Nápoles tiene un mérito indiscutible, como que Cruyff lograse tres Copas de Europa con el emergente Ajax, pero también es inobjetable la hazaña de Messi, sobre todo por la extensión de una carrera de más de tres lustros sin parar de lograr conquistas.

Este depredador de títulos se ayudó por la persecución a una liebre llamada Cristiano Ronaldo, que tuvo momentos en que parecía inalcanzable. Personalmente y tras haber visto a todos los nombrados no tengo más remedio que confesar que ninguno me hizo llegar al asombro que me produjo y sigue produciendo el rosarino. Pero todo es más cuestión de preferencias, ya que el dato objetivo flaquea según la época y las circunstancias de cada cual en un deporte coral.