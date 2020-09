Los equipos sevillanos de Tercera División, encuadrados en los subgrupos A y B del grupo X, ya conocen sus rivales en la primera jornada de esta atípica temporada 2020-21, que dará comienzo el fin de semana del próximo 18 de octubre sin ningún derbi entre equipos de la provincia.

En el grupo A, que encuadra a los equipos de la zona de Cádiz mayoritariamente, el Cabecense se mide en el Carlos Marchena al reforzadísimo Xerez CD, que estos días anda de pruebas PCR tras un posible brote de Covid que obligó a suspender un amistoso ante el Gerena. Mientras, los equipos de Lebrija se estrenan ante el Arcos el Atlético Antoniano en casa y visitando a Los Barrios la Lebrijana.

Completan el grupo el Xerez DFC-Rota y el Conil Ceuta.

En el subrupo B, mientras uno de los favoritos al ascenso, el CD Utrera, descansa, ya que hay once equipos en el subgrupo, el Sevilla C empieza visitando a otro de los gallitos, el Ciudad de Lucena, equipo que disputó el play off de ascenso a Segunda B ante el Betis Deportivo la temporada pasada.

El CD Gerena jugará ante el Córdoba B en la ciudad califal en su estreno liguero, mientras que el Coria CF jugará en La Palma ante uno de los recién ascendidos y el Castilleja CF, que también estrena categoría tras ser campeón en División de Honor, comienza la Liga visitando al Pozoblanco. El Puente Genil-San Roque completa la jornada en este subgrupo.