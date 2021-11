España hace los deberes antes de la finalísima de La Cartuja (0-1)

La selección española, beneficiada además por el tropiezo de Suecia ante Georgia, dio un paso de gigante hacia Catar 2022 ganando por la mínima y no sin cierto sufrimiento a Grecia en el Olímpico de Atenas (0-1). Un tanto de Sarabia desde los once metros tras un discutido penalti fue suficiente para lograr la victoria y alcanzar el primer puesto del Grupo B antes del decisivo encuentro del domingo frente a los suecos en La Cartuja de Sevilla. El empate bastará para estar directamente clasificados para el próximo Mundial.

Luis Enrique volvió a demostrar que no llama a jugadores para tenerlos de adorno en el banquillo. Así, confió de inicio en el debutante Raúl de Tomás para compartir la punta de ataque con Morata y Sarabia y eligió a Gayà, Íñigo Martínez y Rodri en lugar de los habituales Jordi Alba, Pau Torres y Busquets. También regresó al lateral derecho Carvajal en un once muy renovado.

El primer gol lo celebraron los españoles antes de saltar al campo, pues la sorprendente derrota de Suecia en su visita a Georgia (2-0) dejaba la primera plaza a tiro y descargaba de presión a un combinado nacional que con todo se veía obligado a ganar para tomar ventaja de cara a la clasificación.

Ya con el balón en juego, España quiso hacerse dueña del mismo desde el primer momento. Los locales, por su parte, no parecían tener ningún interés en discutirles la posesión y sí en salir como balas aprovechando cada pérdida de La Roja. Los de Luis Enrique tocaban y tocaban intentando perforar la muralla helena y lo lograron a los 16 minutos, pero Raúl de Tomás estuvo lentísimo -quizás pensando que se encontraba en fuera de juego, si no, no se explica- y dio todo el tiempo del mundo a la zaga para rehacerse.

No se lo pensó en cambio Masouras para resolver con un derechazo imparable una contra de Grecia en el 20', pero la jugada fue anulada por fuera de juego. La ocasión de los de John van 't Schip puso en alerta al cuadro de Luis Enrique, que tardó un par de minutos en responder por medio de RdT con una gran media vuelta en el área rechazada a córner. Sería además la antesala del 0-1, pues tras el saque de esquina el árbitro polaco Marciniak señaló penalti en una confusa jugada con Íñigo Martínez como protagonista. Ni el colegiado ni el VAR vieron la posible mano previa de Laporte y sí una patada en la rodilla al defensor del Athletic. Sarabia ejecutó con maestría la pena máxima, ajustando a la izquierda del meta Vlachodimos, para dar a España el liderato del Grupo B de clasificación para Catar 2022.

El partido tenía un solo color y Morata estuvo muy cerca de refrendar el dominio español en el 35, tras una excepcional jugada personal que desbarató el meta griego del Benfica. Los últimos minutos de la primera parte sirvieron para disfrutar de una masterclass de personalidad de Gavi, que a sus 17 años se echó el equipo a la espalda, las pidió todas y distribuyó con criterio, a imagen y semejanza del que será su nuevo entrenador en el Barça. Sus compañeros le buscaron siempre.

La segunda parte comenzó con cambios en el cuadro heleno, que relevó a sus dos puntas -Masouras y Pavlidis- para dar entrada a Tziolis y Douvikas. La derrota suponía el adiós definitivo de Grecia al Mundial, convirtiendo en inalcanzable incluso el camino largo de la repesca. Sin embargo, el holandés van 't Schip no varió el plan, manteniendo una formación con cinco defensas y apostándolo todo a la contra y a un eventual (y poco probable) error de España.

El partido entró en una fase de espesura tras un par de acercamientos en cada área, sin excesivo peligro, con RdT y Tziolis como protagonistas. El resultado era peligroso para los intereses de España y Luis Enrique buscó piernas frescas dando entrada a Dani Olmo y Rodrigo Moreno por Sarabia y Raúl de Tomás. Poco después fue Gavi el que tuvo que dejar su sitio a Busquets tras recibir un manotazo de Bouchalakis que le dejó fuera de juego. El técnico español aprovechó también esta segunda ventana de cambios para retirar a Morata y dar minutos a Fornals.

Un disparo desviado de Rodrigo Moreno en el 68, fruto de una contra iniciada por Dani Olmo, rompió una racha de varios minutos sin actividad en las áreas. España había perdido el control del juego ante el plus de agresividad heleno y lograr un segundo gol se antojaba como una necesidad para no acabar sufriendo en el infierno griego.

Los locales, animados con los cambios, habían dado un paso adelante y rondaron el empate a falta de diez minutos para el final. Ni Douvikas ni Tzavellas llegaron por muy poco al remate en una falta lateral, aunque su posición era más que dudosa. Tampoco pudo cerrar el partido Rodrigo Moreno, que estrelló contra la defensa su remate tras recibir de Dani Olmo. España se debatía entre contemporizar jugando con el crono y lanzarse a por el 0-2, sin terminar de hacer ni lo uno ni lo otro.

Atenazada por las dudas y con el cambio obligado de Azpilicueta por Íñigo Martínez por los problemas físicos del central del Athletic, a la selección española no le quedó otra que nadar guardando la ropa, exponiéndose lo mínimo ante un cuadro griego con más ímpetu que argumentos futbolísticos para hallar el empate. Sin que pasara nada destacable se llegó al final del encuentro, asegurando tres puntos vitales para llegar en la mejor situación posible a la finalísima del domingo en Sevilla.