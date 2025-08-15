España remonta a Egipto y estará en semifinales

Los hispanos juveniles han completado la hazaña de dejar en el camino a los anfitriones con remontada incluída. El partido empezó con un intercambio de golpes en el que los de Nacho Moyano cogieron ventaja colocandose 7-3 a los doce minutos de partido. Sin embargo, la reacción egipcia fue instantánea dando la vuelta en unos seis minutos arrolladores en los que anotaron seis tantos.

España cortó la sangría con un gran David Failde en la portería, aunque no pudo evitar irse por debajo al descanso (13-15). El inicio del segundo tiempo fue un intercambio de golpes en el que los anfitriones parecían distanciarse en el marcador y los españoles contrarrestaban para mantenerse en el partido. La mayor ventaja llegó a los 18 minutos de la segunda parte, cuando Egipto puso cuatro de diferencia (20-24) y parecía que dejaba muy tocada a la selección española.

En ese momento Nacho Moyano pidió un tiempo muerto que marcaría la resurrección de los suyos. El ataque español, liderado por Quim Rocas, fue recortando distancia y metiéndose en el partido hasta que Miguel Ángel Martín igualase a 25 y acto seguido Marco Fis pusiera por delante a los hispanos, con un tanto que supuso un duro golpe moral para la selección egipcia.

En los últimos minutos el partido volvió a igualarse y en un lanzamiento de siete metros Aly ponía el 30-29 en el marcador a falta de un minuto, pero los españoles consiguieron aguantar la presión y Marco Fis puso la diferencia de dos tantos que terminó cerrando el marcador.

El siguiente paso serán las semifinales contra Suecia, que derrotó en el día de hoy a Noruega en un disputado 35-34.