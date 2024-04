Así está la fan zone del Athletic a horas de la final

Los vascos tienden a exagerarlo todo, dentro de ese pack repleto de famosas singularidades, magnifican un estado de convivencia con el "no hay huevos de" de manual. Es por ello que no nos sorprende que los leones hayan sido capaces de movilizar a más de ¿60.000? ¿70.000? ¿Cuántos aficionados vascos han llegado?

Hemos perdido la cuenta, algunos hablan de alrededor de 100.000. Ayer se hizo viral un par de chicos de no más 10-11 años, aficionados del Mallorca que decían que había demasiados vascos. Miraban a la izquierda y camiseta del Athletic, a la derecha y más Athletic, detrás y pum, más aficionados leones. El centro histórico lleva convertido desde ayer al mediodía en una masa homogénea de pasión rojiblanca cada vez más efervescente a medida que se va acercando la hora de partido, en eso lo ha convertido la Athletic Hiria.

El ambiente se replica, como no podía ser de otra manera, en la fan zone ubicada en la isla de la Cartuja, junto al Centro Comercial Torre Sevilla. Este espacio de 28.000 metros cuadrados habilitado para los seguidores del club bilbaíno cuenta con una barra de 170 metros de barras de bebidas para ayudar a combatir el calor y el estrés previa al partido.

"Algunos hemos venido por la fiesta", comentaba un grupo amplio de amigos de un pequeño pueblo próximo a Bilbao. "Llegamos el jueves en coche, solo dos tienen entrada, pero nos da igual". El recinto cuenta con un escenario principal con una pantalla gigante para los conciertos y visualización del partido, más dos pantallas adicionales distribuidas para seguir la emisión de la final en directo.

En caso de victoria del Athletic Club, la zona permanecerá abierta hasta las 02:00 horas. Las imágenes ayer del centro de la ciudad podían despistar. ¿Sevilla? Bien podría tratarse de Bilbao en las horas previas a cualquier día de partido en San Mamés. La comunidad athleticzale teñió de rojiblanco las calles de Sevilla a lo largo de la jornada del viernes.

La Alameda, la Plaza del Salvador o la calle Mateos Gago fueron buen ejemplo de ello, esta mañana se ha podido ver más de lo mismo por el centro histórico. Los 900 km que separan Bilbao de Sevilla no sirven de excusa. Este 6 de abril de 2024 será un día que no se olvide, una fecha que permanezca en el recuerdo.

"Hemos venido en autobús, salimos a medianoche y hemos llegado a Sevilla a las 11:30. Gane o pierda. Nosotras con el Athletic a muerte", comentaba un grupo de chicas que esperaban fuera para finalizar sus bebidas y así poder entrar a un recinto de acceso gratuito.

Dentro de esa barra habilitada y que ha tenido que trabajar a contrarreloj en montaje y búsqueda de personal, le preguntamos a varios de los cerca de 400 trabajadores sobre la polémica decisión de que se requiriera hablar euskera para poder optar al puesto de trabajo. Emely y Cristina entre otras, lo desmienten.

"Era un sinsentido, venía en la oferta de trabajo si, pero en la entrevista me preguntaron si sabía el idioma, les dije que no y aquí estoy". La mayoría son jóvenes sevillanos y aunque si es cierto que hay personas que lo hablan, el motivo es que estudian aquí.

"No habrá más de 10-15 que sean del País Vasco, y es porque están en universidades de Sevilla". Añaden que"“somos pocos camareros para toda la gente que hay y que el nivel de organización está siendo bastante bajo". "Llegamos a Sevilla ayer, somos dos familias que han venido en Camper desde Bilbao. Dos perros incluidos".

Casi todos han conseguido entrada, aunque uno de ellos en la zona de la afición del RCD Mallorca gracias un desconocido del conjunto balear. "Esta mañana me he llevado una alegría tremenda, el club ha llegado a un acuerdo con la Federación que nos dejan entrar con la camiseta del Athletic a esta zona, hasta ayer no nos dejaban. Mi entrada la conseguí gracias a un desconocido, a un amigo del hermano de mi cuñado que conocía a uno que era socio del Mallorca. No me ha cobrado ni un pavo de más. 114 euros".

Aunque uno no deja de sorprenderse con el ambiente generado por una afición de este calado, dentro había gente que mostraba su disconformidad con el terreno asignado. "Hemos estado formando cola para un concurso que había en uno de los puestos y había un charco de barro enorme", se quejaba un grupo. La peña Denon Athletic (Athletic de todos) es una peña fundada y formada con personas con diversidad funcional.

"Somos la primera peña de todo el Estado activa y que trabaja por la inclusión de todas las personas con diversidad funcional en el fútbol. Nosotros estamos constantemente en conversaciones con el Athletic para facilitarnos el tema de la accesibilidad y nos han acondicionado en una zona perfecta para ver el escenario en la fan zone, aunque es cierto que el suelo no es el más adecuado para transitar con las sillas.".

El récord masivo de afluencia y desplazamiento no ha limitado las posibilidades de esta peña, Iñaki Lallosas es su presidente. "Es la segunda final a la que asistimos, las últimas finales nos había tocado contra el Barça de Messi que prácticamente era imposible competir con ellos. Ahora por primera vez nos toca con un equipo que podemos ganar, con todos los respetos al Mallorca".

El calor bajo un cielo nublado hacía acto de presencia. "Hace calor, pero menos mal que no va a llover, aunque hemos venido preparados por sí acaso", contaban otros. Sí se mojaban algunos, pero con el resultado, "2-0 o 2-1, aunque me da igual, esperamos ganar". ¿Sobre la gabarra y las ganas de sacarla?

"Hay ganas de ganar , la gabarra no se menciona, es tema tabú". Juan Andrés, un chico de Bilbao que vive próximo a la ría reafirma a sus mayores, "tenemos que esperar cautos, tenemos mucha presión". El Athletic Club, a pesar de tener la mochila llena de varapalos en las últimas finales, es el favorito en el duelo de esta noche. "Mi cabeza dice que a los jugadores les debe pesar esta presión, pero espero que cuando salgan al campo lo den todo".

Una final de la Copa del Rey en el actual formato permite ilusionarse. Queda claro. Decía Ramón Besa esta mañana, que en esta competición no hay condición de clase. Habituados o no a tocar plata, todos tienen hueco para dar forma a sus sueños, las últimas ediciones lo demuestran. Suceda lo que suceda, levante un trofeo el RCD Mallorca 21 años después o pueda el Athletic Club de Bilbao contentar a esos bilbaínos que esperan con ansia a ambos lados de la ría después de cinco finales perdidas, el resultado de la final aportará el sexto ganador diferente en las últimas seis ediciones del torneo copero. Mientras los árbitros no pitan, que siga la fiesta.