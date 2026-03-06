Fernando Alonso mantiene la fe en Aston Martin pese a un inicio complicado en Australia

El comienzo de temporada de Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia no ha sido precisamente sencillo. El piloto asturiano cerró la primera jornada de entrenamientos libres en Albert Park en la vigésima posición, muy lejos de los mejores tiempos. Sin embargo, lejos de mostrarse preocupado en exceso, el bicampeón del mundo transmitió confianza en el trabajo de Aston Martin, convencido de que el equipo sabrá reaccionar.

“Todo el mundo en el equipo está aceptando el reto de alguna manera y haciendo todo lo posible para salir de esta situación”, explicó Alonso en declaraciones a DAZN tras una jornada marcada por los contratiempos técnicos. Para el piloto español, los problemas forman parte de la naturaleza de la Fórmula 1, una competición donde cada detalle técnico puede marcar la diferencia.

El asturiano recordó que la categoría reina del automovilismo se mueve en un terreno de enorme complejidad tecnológica. “Esto es la F1, la tecnología es muy compleja y las cosas requieren tiempo”, apuntó, dejando claro que el equipo trabaja contrarreloj para encontrar soluciones que permitan mejorar el rendimiento del monoplaza.

La jornada en Melbourne estuvo marcada por dificultades mecánicas que limitaron seriamente el programa de trabajo del equipo británico. En la primera sesión de entrenamientos, Aston Martin apenas pudo rodar debido a problemas relacionados con el motor Honda, y en la segunda tanda volvieron a aparecer incidencias que redujeron el número de vueltas previstas.

“En la primera sesión el problema de Honda no nos permitió rodar y en la segunda también tuvimos algunos inconvenientes que nos limitaron un poco el programa”, explicó Alonso. Esa falta de kilometraje es, precisamente, uno de los aspectos que más preocupa al equipo, ya que impide recopilar datos y avanzar en el desarrollo del coche.

El español terminó vigésimo en la segunda sesión de entrenamientos libres en Albert Park, marcado por problemas mecánicos y por las vibraciones del motor, mientras Oscar Piastri lideró la jornada con McLaren

Además de los problemas mecánicos, la escudería británica también está lidiando con una cuestión técnica que afecta directamente a sus pilotos. El director del equipo, Adrian Newey, confirmó a su llegada a Australia que Aston Martin ha decidido limitar el número de vueltas de sus monoplazas debido a las vibraciones que se transmiten desde el motor al chasis y, finalmente, al volante.

Las vibraciones

Ese fenómeno puede llegar a afectar a los nervios de las manos de los pilotos, por lo que el equipo está siendo especialmente prudente en el inicio del campeonato. La decisión afecta tanto a Fernando Alonso como a su compañero, el canadiense Lance Stroll, que también está experimentando esas vibraciones en el coche.

Pese a este complicado escenario, el piloto español insiste en que el equipo sigue avanzando, aunque los progresos no siempre sean visibles desde fuera. “Corremos cada semana, de gran premio a gran premio, y a veces quizá no vemos el progreso que todos queremos ver, pero están pasando cosas dentro del equipo”, explicó.

Alonso confía en que ese trabajo acabe reflejándose pronto en el cronómetro. “Siempre hay progreso y esperamos que sea visible en el tiempo por vuelta lo antes posible”, añadió.

En lo puramente deportivo, la jornada dejó a Fernando Alonso en la última posición de la tabla de tiempos, casi cinco segundos por detrás del mejor registro del día. El más rápido fue el piloto local Oscar Piastri, que llevó su McLaren hasta el primer puesto con un tiempo de 1:19,729.

Tras él terminaron los dos Mercedes, con Kimi Antonelli firmando un registro de 1:19,943 y George Russell marcando 1:20,049, confirmando el buen inicio de la escudería alemana en el arranque del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Para Alonso, sin embargo, el objetivo inmediato no es tanto mirar los tiempos como lograr rodar con continuidad. El asturiano reconoce que el equipo se encuentra todavía en una fase muy inicial del trabajo con el coche.

“Estamos prácticamente en un punto cero de salida”, admitió. Por eso, el plan pasa por aprovechar al máximo la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3) para acumular kilómetros y seguir entendiendo el comportamiento del monoplaza.

“Intentaremos dar más vueltas mañana y seguir aprendiendo. Hasta que no podamos rodar de forma consecutiva es muy difícil mejorar el coche”, explicó el piloto español.

El programa del fin de semana continuará el sábado con la clasificación, que definirá la parrilla de salida, mientras que la carrera del Gran Premio de Australia se disputará el domingo en Melbourne, en la primera cita del calendario del Mundial de Fórmula 1. Allí, Fernando Alonso y Aston Martin esperan empezar a convertir el trabajo en el garaje en resultados visibles sobre el asfalto.